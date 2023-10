Menor fue detenido por incumplimiento

A la hora 1:10 del lunes 2 de octubre, personal de la Policía de Acción Táctica tomó conocimiento sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa, en cercanía del cruce de las calles Romitelli y Muniagurria.

Se trató de Manuel Sebastián K., de 17 años de edad, afincado en Zaffetti al 1000 (cuenta con abultados antecedentes por una variedad de delitos cometidos, tal lo informado ayer en nuestro portal en internet), quien no había respetado un mandato judicial, por el cual debía llevar a cabo una permanencia domiciliaria.



NO SE HALLÓ

A LOS PADRES

En consecuencia, se trató de lograr la ubicación de los progenitores y no se concretó, por lo cual fue detenido por incumplimiento de mandatos legales.



A LA ALCAIDÍA

Finalmente, tras las actuaciones pertinentes, el transgresor fue remitido a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.