Sensaciones y sentimientos

ESCRITURA: GRA- FíA SE-PARADA





Por Hugo Borgna



Para entender claramente y a la vista lo que configura la grafía separada, recurso más o menos nuevo entre los poetas, habrá que mostrar antes esa otra forma de escritura, lineal sin espacios dentro de los versos. Es el otro extremo de la grafía separada, los clásicos e insobornables sonetos, fieles a su estructura hasta el fin de los tiempos.

“Ya puedes ver el trágico escenario / y cada cosa en su lugar debido; / la espada y la ceniza para Dido / y la moneda para Belisario / ¿A qué sigues buscando en el brumoso / bronce de los hexámetros de la guerra / si están aquí los siete pies de tierra / la brusca sangre y el abierto foso?/ Aquí te acecha el insondable espejo / que soñará y olvidará el reflejo / de tus postrimerías y agonías. / Ya te cerca lo último. Es la casa / donde tu lenta y breve tarde pasa / y la calle que ves todos los días” (Borges, “A quien ya no es joven”).

Lo que tiene que quedar establecido es que grafía separada es la que introduce espacios no convencionales dentro del texto de los versos, y saltos como pequeñas escaleras de palabras “sueltas” en distintos momentos de las poesías.

Ahora sí, a acometer la cuestión dicha en el título con la energía de Alonso Quijano, con o sin nombramiento de caballero. Existe la diferenciación entre el modo histórico y la grafía separada al desarrollar versos.

El objetivo de usar la grafía separada es darle fortaleza a algunas palabras o pequeños giros idiomáticos, creando unidades fuertes y de muy destacable significado. Algunas veces incluye enumeraciones casuales que no cambian la raíz o la intensidad o carga del texto principal. El mensaje pasa por momentos por palabras que resultan circunstancialmente más protagonistas que una idea escrita en forma de oración convencional respetando el modo histórico del verso.

La pregunta es si representa una evolución necesaria o solo se trata de un adorno estético de las poesías, dejando establecido que si fuera así, no sería criticable. La estética exterior es parte del encanto de la poesía: en los libros de Alicia, se introduce una dentro de una silueta de ratón.

Lo cierto, también, es que abre un panorama en el modo de expresar una idea. Si es un conjunto de vocablos, cada uno será apoyo al núcleo informativo-estético- La palabra, que ya es madura y mayor de edad, tiene también derecho a lucirse mostrando belleza y dando un estético marco especial al aportar un elemento visual que la hace más recordable. Le da entidad propia como núcleo de comunicación. Le otorga más personalidad a la poesía.

Pero la cuestión de que una poesía esté más o menos embellecida no crea una conclusión. Grandes poetas prescinden del elemento visual y el arte de la versificación sigue tan agradecido a clásicos y a renovadores. Tampoco hay que olvidar el elemento fundamental que hace a los poetas: la libertad creativa, el derecho indiscutible de expresarse como mejor se siente.; con la facultad reconocida de variar modos de expresión y de crecer experimentando.

Es importante, como cierre, conocer la opinión de un experto compositor y poeta que conoce muy bien las cuestiones de fondo y forma: Silvio Rodríguez. Si bien no escribe con grafía separada, su versificación es notable y muy digna de ser oída. Imaginamos por eso su mensaje, y es posible que responda con los primeros versos de “Playa Girón” y, para el caso de que ella no sea rotunda, igual su aporte sonará a la versificación como música.

“Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar. Me urge: ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental".