Con gran emoción y alegría, la artista Norma Fenoglio inauguró su muestra

Con una gran cantidad de público presente, la artista y curadora rafaelina Norma Fenoglio inauguró su muestra llamada "Apuntes, Des-bordados y gatos ilusionados", en el Espacio Ripamonti.

Tanto amigos como familia y colegas se reunieron para valorar el arte de Norma, en este regreso tan esperado. Se podía sentir la alegría en quienes concurrieron y en las palabras que también le dedicaron a la artista.

Norma expresó para LA OPINIÓN la felicidad de poder encontrarse en un mismo lugar con su gente. "La inauguración estuvo muy emotiva, rodeada de mi familia, con muchos amigos, artistas y docentes de artes visuales. Y la alegría enorme y la emoción de que me acompañen también muchos jóvenes que transitan actualmente el camino del arte como creadores, gestores culturales y estudiantes. Un gracias especial a Emanuel Marty que nos acompañó con su música".

Además, aprovechó para agradecer a los organizadores "espacio Ripamonti en la persona de Eduardo Eberhardt y el Centro de Artistas Plásticos representados por su presidente, Luis Acosta- que realizaron un enorme trabajo. La inauguración se convirtió en el testimonio de un grupo de personas que, a través de mi historia personal, se fueron relacionando conmigo de diversa manera. Amistades tejidas en el tiempo en los ámbitos culturales públicos y privados en los que me desempeñé a través de más de 50 años".

Su vasta trayectoria hizo que forjara un camino sólido, siempre acompañada de gente querida: "Estuvieron presentes con sus palabras y recuerdos, Alberto Menardi, Ester López, Daniela Caneva, Viviana Bai, Nancy Zurverra, Néstor Favre-Mossier y Omar Corrado -espero no olvidar a ninguno-. Ricardo Peirone y Graciela Peirotti de Deambroggio me entregaron un hermoso recuerdo en nombre de un grupo grande de amigos siempre presentes".

Para finalizar, sostuvo: "Esta exposición que llega después de treinta años de silencio, con incertidumbres y recelos propios de la inseguridad me ha dado la enorme emoción de comprobar que todos aquellos que guardo en el corazón también tiene un lugar en el suyo para mi".

Cabe destacar que los trabajos expuestos fueron donados a la Fundación Espacios de Aprendizaje y Capacitación con el objetivo de contribuir, con lo recaudado en las ventas, al difícil momento económico que atraviesa.