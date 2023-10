Argentina eligió el film "Los delincuentes"

Hace tiempo, la película "Los delincuentes" se hizo eco en este medio por la participación de la actriz rafaelina, Margarita Molfino. En diálogo con ella, había expresado su alegría por llegar a Cannes y por ser parte de un film altamente prometedor.

Nuevamente, la película vuelve a resonar porque comenzó su carrera hacia los Premios Oscar, según anunció hoy la Academia de Cine nacional que la eligió tras un aplaudido paso por el festival de Cannes y que se estrenará en salas del país el 26 de octubre.

"Es una película que interpela desde un lugar muy genuino y directo. La película habla de eso mismo: de la dependencia, el yugo, el trabajo y uno mismo. Yo sentía que para dar cuenta de la libertad, no podía quedarme en el discurso y debía adoptar la forma, que es inesperada y libre", dijo Moreno a Télam previamente a su proyección en Cannes.

"Los delincuentes" narra la historia de dos empleados bancarios que roban parte del tesoro del banco y que luego se encuentran en la encerrona de qué hacer durante el tiempo en el que uno de ellos permanecerá en la cárcel, tras entregarse.

Comedia que roza con lo negro y thriller que engaña al espectador tanto con el tono como con el objetivo, la película del también director de "El Custodio" fue filmada en Buenos Aires y Córdoba, persiguiendo, en ese contraste, en una suerte de ensayo ficcionalizado sobre la libertad.

"Hay una intención muy concreta de mi parte de no esconder el presente y al mismo tiempo proponer un tiempo más cinematográfico, más loco y corrido, porque me interesaba que la película funcionara como fábula. Tenía que despegarla de ese realismo más directo que te propone el presente", comentó el realizador.

La cinta protagonizada por Esteban Bigliardi y Daniel Elías, rompió así con una tradición no escrita en la academia del séptimo arte nacional, que suele elegir a la misma producción tanto para los Goya como para el galardón que entrega su par de Hollywood. Este año, "Puan", la comedia de María Alché y Benjamín Naishtat, fue la seleccionada para la gala española.

"Los delincuentes", en tanto, no solo tendrá estreno en Argentina, sino que también se verá en cines de Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de la Europa Continental. Comprada por Mubi en Cannes, también se podrá ver en Corea y Taiwán, entre otros territorios. TÉLAM