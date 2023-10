Candidatos a ganar el Nobel de Literatura

La Academia Sueca anunciará el próximo jueves el Nobel de Literatura, uno de los reconocimientos internacionales más importantes, que en su edición de 2022 fue para la francesa Annie Ernaux.

Como todos los años, lectores y apostadores comienzan a hacer circular nombres de escritores que deberían recibir el galardón. La autora china Can Xue, cuyo nombre real es Deng Xiaohua, es la máxima candidata, según los sitios de apuestas como Betsson y NicerOdds, con una cuota de 5/1. Entre los nombrados figura un argentino, César Aira. La obra del escritor, dramaturgo, ensayista, novelista, y traductor, nacido en 1949 en Coronel Príngles, ha sido publicada profusamente en hispanoamérica, galardonada con premios como el Roger Caillois (2014) y el Formentor (2021), entre otros, y traducida a más de veinte idiomas. Obra recomendada: Cómo me hice monja. En esta novela de 1993 ambientada en Rosario, el protagonista es un niño de seis años que dice ser, alternativamente, un chico y una chica. Su padre lo lleva a tomar un helado, pero lo decepciona al decirle que no le gusta. Cuando el padre lo prueba se da cuenta de que está en mal estado y termina matando al heladero.

El resto de los candidatos es:

-Mircea Cărtărescu (Rumania)

-Margaret Atwood (Canadá)

-Haruki Murakami (Japón)

-Salman Rushdie (británico-estadounidense de origen indio)

-Anne Carson (Canadá)

-Jon Fosse (Noruega)