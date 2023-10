Repercusiones por el caso Insaurralde

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que envió a la Legislatura provincial "un proyecto de ley" para "disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios", luego del escándalo que derivó en la renuncia del ex jefe de esa área, Martín Insaurralde.

"Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes", precisó el mandatario provincial.

"No se trata de hacer marketing de la honestidad, en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás", afirmó.

Kicillof le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, luego de que trascendieran fotos de éste en un lujoso paseo junto a una modelo en el Mar Mediterráneo.

Durante el sábado se viralizaron por las redes sociales imágenes del funcionario con la modelo Sofía Clerici en un barco cuyo valor de alquiler es de al menos 10.000 euros por día, lo que derivó en un escándalo político.



OTRO PEDIDO

Guillermo Viñales, el candidato a intendente de Lomas de Zamora por Juntos por el Cambio, reclamó a Martín Insaurralde que renuncie a su cargo al frente del ejecutivo comunal, por el cual mantiene una licencia prolongada, ante el escándalo por sus vacaciones millonarias en Marbella.

"Debería renunciar al cargo de intendente que es con el que fue honrado por los vecinos de Lomas de Zamora. Lo otro es un cargo administrativo. Su fuerza política deberá definir qué hacer con su candidatura de primer concejal", sostuvo Viñuales.

"Insaurralde tiene pendiente su renuncia al cargo de intendente de Lomas de Zamora y debería hacerlo hoy mismo", remarcó.

"Yo dije que el proyecto era que Lomas quedara para La Cámpora y la farándula y que esa combinación era letal", aseguró el aspirante a la intendencia lomense, quien dijo que "el plan platita está a la enésima potencia" en ese distrito.

Por otro lado, María Eugenia Talerico, la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, ratificó que hoy se presentará una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, por el escándalo de sus millonarias vacaciones y que se sumará una acusación por "lavado de dinero".