El IAPOS dispone de un Centro de Gestión para reclamos por cobro de plus médico

Con el objeto de que los beneficiarios y beneficiarias de la obra social IAPOS puedan reclamar situaciones en las que los prestadores no respeten los compromisos asumidos, el Instituto dispone del Servicio de Recepción y Gestión de Reclamos por Prácticas Abusivas.

De esta manera, los afiliados pueden realizar el reclamo en forma personal en las dependencias del Instituto, a través del Centro de Atención Telefónico del IAPOS – 0800 444 4276 -, o en forma on line ingresando en la web www.iapossantafe.gob.ar/reclamos (es con reserva de identidad del afiliado/a).

Los datos recabados por el Centro de Gestión de Reclamos permitirán a la obra social evaluar el comportamiento de los prestadores y adoptar de medidas correctivas aplicables de acuerdo al “Procedimiento y Régimen Sancionatorio” estipulado en los convenios con las entidades.

Al respecto, el director del IAPOS, Oscar Broggi, sostuvo que “no está permitido el cobro de plus en la provincia de Santa Fe, porque hay una ley que lo prohíbe. Ante esto, nuestros afiliados pueden denunciar a través de la web de Iapos de forma anónima. A esos médicos los informamos, iniciamos un sumario, y se los sanciona con sacarlos del padrón desde un mes hasta de forma definitiva de acuerdo a la gravedad de la situación. El año pasado hubo 400 denuncias, de las cuales 200 fueron comprobadas”.

Además, Broggi señaló que “durante este año se realizaron tres grandes acuerdos de aranceles. a principio de año, en marzo, y en agosto. La actualización que corresponde al último semestre -de agosto a diciembre-, representa un aumento que en el honorario profesional. Hoy en septiembre es de $2.500, en octubre $3.000 y en diciembre será de $3800”.

Una cobertura de calidad sin requerimientos extras

Los afiliados y afiliadas al IAPOS acceden a las prestaciones que brinda la obra social con la confianza de contar con una cobertura de calidad que incluya la atención oportuna, el trato adecuado y la inexistencia de requerimientos extras por parte de los prestadores, que signifiquen discriminación en la atención o cobros indebidos, sin respetar los convenios que los vincula con la obra social.

En el ámbito de la provincia de Santa Fe, la Ley N° 13731 del año 2017 prohíbe que los profesionales de la salud cobren por encima de los aranceles acordados con las distintas obras sociales y servicios prepagos, y le otorga a la Defensoría del Pueblo la potestad de llevar el contralor y las acciones subsecuentes.

Con relación a la actualización de aranceles y honorarios profesionales, la obra social provincial acuerda los valores de aranceles de las prestaciones con las Gremiales Médicas y las Asociaciones de Clínicas y Sanatorios de cada departamento de la provincia.

En el mes de agosto se acordó con cada uno de ellos los nuevos cuadros prestacionales y tarifarios hasta el mes de diciembre del corriente año. También se mantienen las cláusulas de actualización, similar a la paritaria de los trabajadores provinciales. En ese marco se mantiene el diálogo con las distintas gremiales para analizar la evolución de los valores y su adecuación.

Sobre este punto, el director del IAPOS aseguró que “el traslado de los recursos que ingresan a la obra social por aumento paritario lo trasladamos a los prestadores. al honorario profesional le dimos un aumento por encima del que le damos a clínicas y sanatorios, porque vimos que el año pasado nos habíamos quedado atrás. Comprendemos que hay una situación nacional, que hay algunos prestadores o financiadores que no les están pagando en tiempo y forma, pero en IAPOS pagamos de inmediato”.

“A principio de año la consulta era de $1.460, y estamos llegando a $3.800 a final de año, el aumento fue superior a la paritaria provincial. Hacemos esfuerzos y no perdemos el diálogo”, remarcó Broggi.