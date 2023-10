Sportivo Norte igualó con Ramona

En el mediodía de ayer se completó la fecha 14 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la presentación del líder, Sportivo Norte, que si bien no pudo continuar con la gran racha de victorias, igualó y sigue estirando diferencias en la cima. Fue 1 a 1 ante el Deportivo Ramona, en el primer empate en la temporada para los dirigidos por Marcelo Varela.

Ariel Cólzera, a los 41 minutos del primer tiempo y de penal, abrió la cuenta para la visita y en el complemento, también desde los 12 pasos, el Negro alcanzó la igualdad. Facundo Maldonado fue el encargado de la ejecución.

En reserva ganó Ramona 1 a 0.



TODOS LOS RESULTADOS:



Miércoles 27/09: 9 de Julio 5 – Argentino de Humberto 1, Dep. Tacural 2 – Unión de Sunchales 1. Jueves 28/09: Atlético de Rafaela 1 – Ben Hur 2, Atlético María Juana 1 – Argentino Quilmes 2. Viernes 29/09: Ferrocarril del Estado 3 – Brown de San Vicente 2, Arg. de Vila 1 – Peñarol 1, Dep. Libertad 0 – Dep. Aldao 1, Florida de Clucellas 0 – Dep. Josefina 0. Domingo 01/10: Sportivo Norte 1 – Dep. Ramona 1.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 37, puntos; Ben Hur 31; Ferrocarril del Estado 30; Dep. Libertad 28; Peñarol 26; 9 de Julio 25; Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Dep. Aldao 21; Florida de Clucellas 18; Brown San Vicente 17; Dep. Ramona 14; Unión de Sunchales 12; Argentino de Humberto 12; Dep. Tacural 10; Argentino de Vila 8; Dep. Josefina 8; Atlético María Juana 7.



LA PRÓXIMA FECHA (15º): Unión de Sunchales vs Sportivo Norte, Ben Hur vs Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs Argentino de Vila, Peñarol vs Atlético María Juana, Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad, Deportivo Aldao vs 9 de Julio, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Deportivo Josefina vs Atlético de Rafaela, Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado.



PRIMERA B

En la jornada de ayer se completó la primera fecha del torneo de Reválida de la Primera B liguista, que sólo debía un encuentro.



ZONA NORTE. Viernes: Atlético Juventud 0– Tiro Federal 0. Sábado: Sp. Aureliense 2– Sp. Roca 2, Ind. Ataliva 2– Dep. Bella Italia 2, Belgrano San Antonio 3– Moreno de Lehmann 2. Domingo: San Isidro 2 vs Ind. San Cristóbal 0.



ZONA SUR. Sábado: La Trucha 2– Juventud Unida de Villa San José 3, La Hidráulica 0– Libertad EC 3, Sp. Santa Clara 1– Talleres María Juana 1, Atlético Esmeralda 4– San Martín de Angélica 2, Bochófilo Bochazo 1– Zenón Pereyra 2.



PRÓXIMA FECHA (2º): ZONA NORTE: ZONA A: San Isidro vs Sp. Aureliense, Ind. San Cristóbal vs Ind. Ataliva, Dep. Bella Italia vs Sp. Roca. ZONA B: Moreno de Lehmann vs Atl. Juventud, Tiro Federal (MV) vs Dep. Susana: Libre: Belgrano San Antonio.



ZONA SUR: ZONA A: Sp. Santa Clara vs La Hidráulica, Talleres (MJ) vs La Trucha, Juventud Unida (VSJ) vs Sp. Libertad (EC). ZONA B: Zenón Pereyra vs Atlético Esmeralda, San Martín de Angélica vs Defensores de Frontera. Libre: Bochófilo Bochazo.