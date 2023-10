Lo que viene para la Crema tras la derrota ante For Ever

Luego del encuentro de ayer en el Monumental de barrio Alberdi ante Chaco For Ever, en donde Atlético de Rafaela cayó 3-1, el plantel albiceleste retornará a los entrenamientos en la jornada de hoy. Allí, comenzará a prepararse para su próximo objetivo: Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 33, penúltimo capítulo de la fase regular de la temporada 2023.

Dicho encuentro se disputará el próximo domingo 8 de octubre a las 17.00hs, en el estadio Doctores José y Antonio Casteglione.

Posteriormente a dicho cotejo la Crema estará recibiendo a Chacarita Juniors, en la última jornada. Dicha fecha se jugará de manera unificada con aquellos elencos que se encuentren involucrados en la definición.

Con la derrota de anoche, los dirigidos por Ezequiel Medrán quedaron con 52 puntos y se mantienen en el cuarto lugar de las posiciones de la zona B pero ahora, con Quilmes a sólo dos puntos. El 'Cervecero' goleó 5-1 a Tristán Suárez y alcanzó los 50 puntos.

La buena noticia pasa por la recuperación de dos piezas fundamentales en la última línea, y en la idea futbolística que pregona el cuerpo técnico. Fabricio Fontanini y Gabriel Risso Patrón cumplieron con la fecha de suspensión y podrán reaparecer en el once titular.



ASÍ VA LA FECHA 33

Sábado 07/10: 13.35 hs (tv) Atlanta vs Quilmes, 15.30hs Tristán Suárez vs Brown (A), 18hs Chaco For Ever vs Dep. Madryn. Domingo 08/10: 15.30hs Aldosivi vs Dep. Maipú, 15.30hs Riestra vs Ferro, 16.50hs (tv) Chacarita vs Estudiantes (BA), 17 hs Mitre de Santiago del Estero vs Atlético de Rafaela, 18.00hs Racing de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 20.30 hs (tv) Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine.



LA ÚLTIMA FECHA

Atlético de Rafaela vs Chacarita, Dep. Maipú vs Independiente Rivadavia, Quilmes vs Racing de Córdoba, Ferro vs Aldosivi, Gimnasia Jujuy vs Riestra, Brown (A) vs Atlanta, Estudiantes (BA) vs Tristán Suárez, Dep. Madryn vs Mitre (SdE), Villa Dálmine vs Chaco For Ever.