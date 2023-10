Atlético lo ganaba pero se quedó y Chaco For Ever se lo dio vuelta

Atlético de Rafaela recibió un duro golpe: jugó mal, fue más garra que juego, no mostró la firmeza defensiva que venía teniendo, ni claridad en ofensiva, se desordenó y perdió 3 a 1 ante el humilde Chaco For Ever. Fue ayer por la tarde, por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, en el estadio Monumental de barrio Alberdi, que volvió a mostrar un buen marco de público. Todo mal.

¿Qué pasó? Simple. La ‘Crema’, futbolísticamente, dejó mucho que desear. Le faltó claridad, gestación, ideas, conexión. Un par de fallas puntuales en el fondo que los chaqueños, que vinieron con el ‘cuchillo’ entre los dientes ante la necesidad de llevarse algo para salvar la permanencia, las supieron aprovechar al máximo.

El arranque del elenco que conduce Ezequiel Medrán fue bueno. Lo mejor se vio en el inicio. El local salió decidido a llevar puesto a su rival y así fue que al minuto, cuando ya había tenido una clara, abrió el marcador. Luego de un córner y jugada preparada, Manuel Ignacio Lago conectó un rebote y con una especie de media chilena puso el 1 a 0.

A los 10 minutos, Portillo metió una pelota profunda para la llegada de Laméndola. El tucumano le ganó a su marcador, se metió en el área y buscó al ‘Taca’ que recibió de frente al arco pero su remate salió ‘mordido’ y fácil de resolver para el arquero visitante.

En la réplica llegó el empate. Leandro Allende tomó la pelota al borde del área mayor y metió un violento remate al ángulo, inalcanzable para Marcos Peano.

Tras el arranque de ida y vuelta, la visita llevó el partido al terreno que más le convenía, y se terminó quedando con el premio mayor. El desorden fue ‘generalizado’ y Atlético no encontró los caminos como para revertirlo.

A los 16, Jonathan Dellarossa le ganó la personal a Osores y metió un remate cruzado que desvió de buena manera Peano.

Y en una de las últimas de la primera parte, un remate de Soloa se estrelló en el estómago de un rival, disparo violento que tenía destino de red.

En el complemento, cuando más claridad necesitaba el elenco albiceleste para tratar de revertir el marcador, falló. Apenas un tiro libre de Bieler que pegó en el travesaño, cuando el juego ya estaba 3-1.

A los 17, Osores pifió en el intento de rebolearla para cualquier lado, controló pero Dellarossa le robó el ‘útil’ y remató para poner el balón entre las piernas del 1 albiceleste y poner el 2-1 para la visita. En 21, un rechazo de Portillo quedó ‘vivo’ y recibió Ríos, quien metió una gran habilitación para el ingreso del ingresado Javier Bayk, quien marcó el 3 a 1.

Chaco For Ever sorprendió a la Crema y con poco se llevó un triunfazo de Rafaela. No dudó y consiguió la ‘hazaña’. Atlético tendrá mucho que mejorar de cara al cierre de la temporada y en sus aspiraciones de pelear por el ascenso. Extrañó horrores a su capitán Fontanini y la prolija labor de Risso Patrón. Mucho barullo, mucho desorden.



LAS FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL ENCUENTRO



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Mauro Osores, 6-Agustín Bravo y 3-Federico Torres; 11-Nicolás Laméndola, 8-Matías Fissore, 5-Facundo Soloa y 7-Manuel Ignacio Lago; 10-Alex Luna y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Gastón Tellechea, 14-Matías Olguín, 15-Lisandro Merlino y 20-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



CHACO FOR EVER: 1-Gastón Canuto; 4-Lucas Fernández, 2-Gino Barbieri, 6-Emir Faccioli e 3-Ignacio Abraham; 10-Alan Sombra, 8-Mateo Maccari, 5-Brian Nievas y 11-Leandro Allende; 7-Gonzalo Ríoz y 9-Jonathan Dellarossa. Suplentes: 12-Luciano Silva, 13-Yair Marín, 14-Juan Galetto, 15-Emanuel Díaz. DT: Ricardo Pancaldo.



Goles en el primer tiempo: 1m Manuel Ignacio Lago (AR) y 11m Leandro Allende (CH).

Goles en el segundo tiempo: 17m Jonathan Dellarossa (CH) y 21m Javier Bayk (CH).



Cambios en el segundo tiempo: 6m 17-Emiliano Bogado x Sombra (CH), 12m 19-Nazareno Fúnez x Luna (AR), 16m 18-Javier Bayk x Allende y 16-Javier Iritier x Maccari (CH), 19m 18-Nicolás Delgadillo x Lago (AR), 33m 16-Matías Valdivia x Soloa y 17-Thobías Arévalo x Fissore (AR), 35m 19-Nicolás Silva x Ríos y 20-Matías Romero x Dellarossa (CH).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Juan Pafundi.

Asistentes: Ernesto Callegari y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano.