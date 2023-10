River le ganó a Boca y se quedó con el Superclásico

BUENOS AIRES, 2 (NA). - River superó como visitante a Boca por 2 a 0 en un aceptable encuentro disputado ayer y se quedó con una nueva edición del Superclásico, en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El delantero Sebastián Rondón, a los 41 minutos del primer tiempo, y el defensor Enzo Díaz, a los 51 del complemento, le dieron el triunfo al equipo de Núñez.

Con este resultado, River llegó a las 13 unidades y quedó segundo en la Zona A, mientras que Boca quedó con 7 puntos, se ubica fuera de los puestos clasificatorios y se llenó de dudas para la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil.

El encuentro fue parejo, aunque fue River el que controló la pelota y tuvo más presencia en el campo rival, con un mediocampo presente y de mucha intensidad, lo que lo llevó a contar con las mejores aproximaciones, de la mano de Esequiel Barco -el más desequilibrante-, Marcelo Herrera y Manuel Lanzini.

A Boca -que guardó algunos futbolistas pensando en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras-, le costó hacer pie, pero emparejó el desarrollo promediando la media hora tras un comienzo flojo.



OTROS RESULTADOS: Estudiantes 0 - Gimnasia 0, Talleres 0 - Belgrano 0. HOY: 18.30hs Barracas Central vs Sarmiento, 18.30hs Godoy Cruz vs Instituto, 21hs Platense vs Argentinos, 21hs Atlético Tucumán vs Central Córdoba.



Boca 0 - River 2



Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera). Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Héctor Paletta.



Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Valentín Barco; Lucas Blondel, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Manuel Lanzini, Nacho Fernández; Esequiel Barco; y Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis.



Goles: 41m PT Rondón (R) y 51m ST E.Díaz (R).



Cambios: ST al inicio Ezequiel Fernández por Bullaude (B), Valentín Barco por Ramírez (B) y Cristian Medina por Blondel (B); 17m Rodrigo Aliendro por Fernández (R), Facundo Colidio por Rondón (R) y Enzo Díaz por Casco (R); 23m Exequiel Zeballos por Campuzano (B), Edinson Cavani por Saracchi (R); 37m Ramiro Funes Mori por Lanzini (R) y Gonzalo Martínez por Pérez (R).