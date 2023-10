Perdió el próximo rival juliense

Juventud Antoniana de Salta, el próximo rival de 9 de Julio, quedó solo en el último puesto al perder en Formosa con Sol de América por 2 a 1. Para el local convirtieron Renzo Riquelme y Gonzalo Aquilino, mientras que Juan Romero -p- anotó para los salteños.

También ganó el otro equipo formoseño, San Martín, 2 a 1 de visitante a Sarmiento de Resistencia. Marcelo Bobadilla anotó los dos tantos del ganador y Maximiliano Resquin para Sarmiento.

Por último, el clásico salteño fue para Central Norte por 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro, con goles de Leandro González y Fabricio Reyes.

En la próxima fecha (34ª) jugarán: Juventud Antoniana vs. 9 de Julio; Gimnasia y Tiro vs. Sarmiento; Crucero del Norte vs. Central Norte y Boca Unidos vs. Sol de América. Libre: San Martín.



ZONA 3

Ayer tuvo fecha libre Unión de Sunchales, que vuelve a jugar el domingo que viene de local ante Sp. Belgrano de San Francisco. El Bicho Verde quedó preocupado, ya que ganó Gimnasia y alcanzó a Defensores de Villa Ramallo, con lo cual se le pusieron a dos puntos.

Los resultados fueron: El Linqueño 3 - Sp. Las Parejas 0; Defensores de Villa Ramallo 0 - Gimnasia de Entre Ríos 1 y DEPRO 1 - Independiente de Chivilcoy 0. Este lunes a las 20.30 Sp. Belgrano recibirá a Douglas Haig.

Posiciones: Douglas Haig 63 puntos; Independiente 46; Sp. Las Parejas y Sp. Belgrano 41; El Linqueño 40; DEPRO 36; Unión 34; Gimnasia y Defensores VR 32.