9 de Julio padeció una "mano negra"

(Por Darío Gutiérrez). - En el Federal A lamentablemente nos vamos acostumbrando a los arbitrajes que dejan más dudas que certezas. Pero generalmente se caracterizan por ser localistas y rara vez los beneficiados son los visitantes. Anoche en el Germán Soltermam 9 de Julio lo padeció al neuquino Luciano Julio, algo que ya se venía rumoreando en la semana a partir de la rareza que aparezca un árbitro de Neuquén en una zona donde durante todo el año seis o siete árbitros se repartieron casi todos los partidos. Así, con un penal que él solamente vio y cobró desde 30 metros por una mano que no fue de Centurión, Crucero se llevó tres valiosos puntos con el gol de Soto y dejó al equipo rafaelino todavía pensando que en estos tres encuentros que restan deberá sumar para asegurar la permanencia por otro año en la categoría.

No obstante, el arbitraje no pasó solamente por el detalle del penal en contra cobrado, sino también uno claro que no le dio al León de Cristaldo ante Ibáñez, cuando el partido estaba 0 a 0. Y después, de las varias divididas que generalmente otorgó para el elenco misionero, y que es donde los futbolistas perciben que hay algo raro.

Quizás por lo que ya intuían, y también en parte porque la visita le manejó bastante la pelota en la mitad de la cancha, no fue un buen partido del elenco de Maximiliano Barbero. En el primer tiempo hubo muy poco de los jugadores que pueden aportar algo distinto, como Agustín López o Leandro Larrea, que inclusive se vino a la izquierda buscando encontrar mejores opciones de entrar en partido.

Peralta tuvo una oportunidad donde se demoró un poco cuando tenía buenas oportunidades de sacar el remate. Fue lo más peligroso del local en esa etapa, mientras que la visita inquietó con un gran remate de Melgarejo que Grinovero sacó por sobre el travesaño. Un rato después, en una contra de Mainero llegó la sanción a Centurión con esa mano inexistente y Soto lo capitalizó con un remate al medio del arco.

En el segundo tiempo, 9 de Julio no mejoró demasiado aunque sí tuvo más empuje, tratando de jugar 25 metros más adelante en el terreno. El ingreso de Ruiz Díaz le dio un poco más de manejo y apareció en parte Larrea por la derecha, pero siempre faltó el último pase. Además, no fue la noche de Ibáñez, que tuvo un par de centros que no pudo capitalizar, aunque en el final le quedó la más clara con un cabezazo al palo. Antes también lo había tenido Centurión, con otro remate de cabeza en un tiro libre, pero respondió bien el arquero Delriego.

Ahora 9 de Julio tendrá que olvidarse de este mal trago y enfocarse en Juventud Antoniana. Tiene aún buen margen, aunque en el transcurso de la semana habrá que aguardar que Julio -que se retiró a los vestuarios escoltado por la fuerza del choque policial, varios minutos después del silbatazo final- no le haya informado algún futbolista por los airados reclamos del final.



9 DE JULIO 0 - CRUCERO 1

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Luciano Julio. Asistentes: Luis Ortiz y Williams Abdala. Cuarto árbitro: Emilio Maguna.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión (87' Agustín Burdese), Agustín Vera (64' Maximiliano Martinez) y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo (64' Maximiliano Aguilar), Agustín López y Braian Peralta (79' Wilson Ruiz Diaz); Román Bravo (79' Augusto Baldasarre) y Maximiliano Ibáñez. Sup: M. Testore, Tiago Peñalba, Agustín Costamagna, Diego Meza . DT: M. Barbero.

Crucero del Norte: Francisco Delriego; Walter Figueroa, Juan Zarza, Iván Benítez, Eric Cristaldo (18' Torres); Lucas Marciante (82' Moreno), Matías Iglesias, Lautaro Soto (60' González), Nicolás Inostroza; Gonzalo Melgarejo (60' Weyreuter) y Alejo Mainero (82' Portillo). Sup: Palleres, Isuardi, Orellana y Bogarín. DT: G. Módica.

Primer tiempo: a los 36' gol de Soto -p- (CN).

Amonestados: Bravo, Peralta, Martinez (9), Soto (CN).