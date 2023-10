La lluvia anticipó el triunfo de Martín en el GP de Japón

El español Jorge Martín (Ducati) triunfó este domingo en el Gran Premio de Motociclismo de Japón y recortó a sólo tres puntos la distancia del líder del MotoGP, el campeón italiano Francesco Bagnaia (Ducati), cuando restan seis carreras. El piloto catalán repitió la buena actuación del sábado, que le acreditó la pole position y un primer acercamiento al puntero, en una prueba que fue interrumpida por la lluvia.

Los organizadores decretaron el final en la vuelta número 13 de 24 luego de que flameara la segunda bandera roja en el circuito de Motegi. Con un tiempo de 24:06.3140, el español quedó por delante del propio Bagnaia (+1.413) y del multicampeón Marc Márquez (+2.013). Luego completaron la competencia Marco Bezzecchi (Ducati), A. Espargaró (Aprilia), Jack Miller (KTM), Augusto Fernández (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Raúl Fernández (Aprilia), y Fabio Quartararo (Yamaha), en el top10 de una competencia que no pudo reanudarse a pesar de la espera de las autoridades.

Martin suma 316 puntos en la clasificación acumulada, tres menos que "Pecco" Bagnaia, quien de todos modos se mostró conforme con su actuación en el trazado japonés.

"Estoy contento porque es la primera vez que llego al podio en una pista sobre mojado. Jorge ha ganado algunos puntos más, pero estoy muy contento", declaró .

"Me había comprometido a lograr un gran resultado hoy. Me sentí bien con el agarre, pude adelantarlos a todos y abrir la brecha para ganar. Por suerte todo el mundo está bien, era muy peligroso seguir", dijo el ganador. La próxima competencia, decimoquinta del año, será el Gran Premio de Indonesia entre el 13 y 15 de octubre.