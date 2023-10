Central se quedó con el clásico de Rosario

Un golazo de Ignacio Malcorra cerca del final le permitió a Rosario Central imponerse ayer por 1 a 0 a Newell's, en un partido válido por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

El único gol del cotejo, disputado en el estadio Gigante de Arroyito ante una multitud, lo anotó Malcorra -de tiro libre- sobre los 41m ST.

De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo alcanzó su noveno clásico sin perder frente a Newell s, con tres triunfos y seis empates. La última vez que el conjunto rojinegro ganó fue en 2016.



EMPATE EN EL BAJO FLORES

San Lorenzo logró el empate 1 a 1 en el último suspiro y amargó a Huracán, que no pudo despegarse de los puestos de descenso en un atractivo encuentro disputado esta tarde, en el Bajo Flores, en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional.

Ignacio Pusseto, a los 16m ST, adelantó a la visita, mientras que el paraguayo Adam Bareiro de penal, a los 52, empató para el local.

San Lorenzo finalizó el encuentro con un hombre menos por la expulsión del defensor Gastón Hernández, a los 6m del complemento, por doble amonestación. Además, Pussetto fue expulsado en Huracán, a los 54, por reacción violenta cuando se encontraba en el banco de suplentes.



OTROS RESULTADOS. Arsenal 1- Defensa y Justicia 0, Banfield 1- Lanús 0. HOY: 17hs Estudiantes vs Gimnasia, 18.45hs Talleres vs Belgrano.