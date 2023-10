Los cinco candidatos participan del primer debate presidencial en Santiago del Estero

En las últimas horas, los candidatos pusieron sus campañas en pausa con el objetivo de prepararse para una de las citas más importantes antes de las elecciones del 22 de octubre: el primer debate presidencial.

Tras varias semanas con múltiples actividades y apariciones públicas en todo el país, los tres principales postulantes a la Casa Rosada -Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa- frenaron las recorridas y se encerraron con sus asesores más cercanos para ensayar las estrategias que pondrán en práctica esta noche -a partir de las 21:00- en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), en el primer cara a cara del año entre los postulantes a suceder al actual mandatario Alberto Fernández.

Massa, candidato de Unión por la Patria, tuvo un jueves sin agenda oficial y dedicó la jornada a preparar su exposición para el debate, oportunidad en la que ya dejó trascender que anunciará quiénes serán su ministro de Economía y el presidente del Banco Central en caso de ganar las elecciones.

Si bien ayer volvió a la escena pública en el masivo acto de respaldo de la CGT en el Congreso, el ministro viajó de inmediato a la provincia norteña para terminar de ensayar antes del debate.

Desde el comando de campaña de UxP indicaron Massa está "entrenando" junto a su equipo de asesores en comunicación y dirigentes más cercanos bajo los ejes de "alivio fiscal, menos impuestos para los trabajadores y seguridad".

Decidida a mejorar su performance de las PASO y no quedar relegada al tercer lugar, Bullrich también se prepara para una noche clave. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) realizó el jueves un acto en Rosario, última parada de la caravana proselitista que Bullrich estuvo realizando por distintos lugares del país a bordo del motorhome bautizado "Patoneta" y que tuvo más temprano como destino las localidades cordobesas de Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez y la santafesina Armstrong.

La exministra Seguridad tendrá hoy su primer debate presidencial, para el cual "se está preparando bien", según indicaron desde su entorno.

Otras fuentes partidarias detallaron que "hay un equipo de discurso que asesora" a la candidata y que también "hay entrenamientos" en los que distintos "referentes y miembros de su círculo improvisan el papel de otros candidatos".

Milei, representante de La Libertad Avanza, sigue activo en las redes sociales pero mantiene un llamativo silencio público desde hace días, sin apariciones en televisión ni recorridas.

El libertario se recluyó en las últimas horas para preparar el encuentro que lo expondrá ante el resto de los aspirantes a la Casa Rosada en el Centro de Convenciones Provincial Forum.

La línea que correrá para el debate será la misma que se estableció para lo que resta de la campaña: polarizar con el ministro Sergio Massa y contrastar con la gestión oficialista: inflación interanual del 124,4% y pobreza del 40,1%.

"Se va a hablar de nuestras propuestas. Es el único terreno que hay, porque el resto no presentó ninguna. Solo se acomodaron para contrarrestar las nuestras!, dijo el candidato más votado en las PASO.

Por el lado de Juan Schiaretti, destacará su gestión "como gobernador de la provincia de Córdoba" y volverá a insistir con "la necesidad de tener una mirada federal" para lograr una mejoría integral de la economía en general y de "los sectores que están relacionados con la producción".

Finalmente, en el caso de Miryam Bregman, como lo viene haciendo de manera consecuente la izquierda, "la solución es terminar con las relaciones carnales con los Estados Unidos y el Fondo Monetario", además de "bajar el déficit fiscal, pero no afectando el bolsillo de los trabajadores, que son los que sufren todos los ajustes". (Fuente: TN).