Sportivo Norte recibe al Deportivo Ramona

Sportivo Norte quiere dar un paso más rumbo al título. El Negro marcha firma en la cima del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y este domingo, en el cierre de la fecha 14, recibirá al duro Deportivo Ramona desde las 11.30hs. El árbitro del encuentro será Rodrigo Pérez.



Los dirigidos por Marcelo Varela son los únicos punteros con 36 puntos, seguidos por Ben Hur con 31. Tras este nuevo capítulo quedarán tres fechas, y la definición del certamen esta entre el Negro y la BH, soñando Ferrocarril del Estado (30) con un milagro.



PRIMERA B



Este domingo se completará la primera fecha del torneo Reválida de la Primera B.

ZONA NORTE. Viernes: Atlético Juventud 0– Tiro Federal 0. Sábado:sp. Aureliense 2– Sp. Roca 2, Ind. Ataliva 2– Dep. Bella Italia 2, Belgrano San Antonio 3– Moreno de Lehmann 2. Domingo: 11.30hs San Isidro vs Ind. San Cristóbal.



ZONA SUR

Sábado: La Trucha 2– Juventud Unida de Villa San José 3, La Hidráulica 0– Libertad EC 3, Sp. Santa Clara 1– Talleres María Juana 1, Atlético Esmeralda 4– San Martín de Angélica 2, Bochófilo Bochazo 1– Zenón Pereyra 2.



FEMENINO



En cancha de Argentino de Humberto, este domingo desde las 10hs, se medirán: Sub 12: Cicles Club vs Argentino de Humberto, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Liberta de Sunchales vs 9 de Julio. Sub-16: Dep. Susana vs Argentino de Humberto, Libertad de Sunchales vs Atlético de Rafaela.