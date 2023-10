Castellano, en el acto por los 25 años del Jardín N° 218

El intendente Luis Castellano participó el viernes del acto oficial que dio marco a la celebración de los 25 años del Jardín de Infantes N° 218 “María Cristina Faraudello de Aimino”.

El mandatario, quien fue recibido en la ocasión por la directora de la entidad educativa, Gladis Domenichini, estuvo acompañado por el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; la concejal Valeria Soltermam; las coordinadoras pedagógicas de Nivel Inicial de la Región III de Educación, Cecilia Perini y Fabiana Kestler, entre otras autoridades educativas, de la Asociación Cooperadora; padres, madres y alumnos y alumnas. “En esta manzana y en este lugar se fue gestando la educación de la ciudad. En el corazón del barrio Alberdi. Un barrio en el cual yo me crié y en donde hay muchas historias que pasaron”, dijo Luis Castellano.

El titular del Ejecutivo local consideró que en ese sector “se respira educación, se respira formación y una historia muy linda de 25 años en donde muchas mamás y muchos papás le confiaron al jardín lo más preciado que tienen: sus hijos”.

El intendente puso en alto “el trabajo que hacen en el aula cada una de las docentes junto a los papás y las mamás acompañando en esa primera etapa de educación” y expuso su anhelo de que “la próxima gestión provincial pueda concretar ese hermoso sueño que tienen en la esquina frente a la parroquia San Antonio que es que se concrete el edificio del nuevo jardín. Es un derecho para que la educación nacida y gestada en esta manzana tenga su premio y ojalá se pueda concretar el año que viene”.

Vale indicar que el proyecto de la nueva edificación fue realizado y aprobado. En tanto que su licitación no se pudo concretar debido al contexto económico.



VALORACIÓN

Por su parte, Alcides Calvo destacó a “quienes realmente, desde aquel año 1998, gestaron esta realidad de esta formación tan importante para los chicos y que fueron los verdaderos hacedores. Aquellos docentes, cooperadores, directivos que le han puesto todo para que hoy podamos vivir esta verdadera realidad de una educación que sabemos que no es sencilla, que arranca desde la familia y que realmente en lo personal valoro mucho por el trabajo de las maestras, de los directivos que son el verdadero complemento para que los pequeños puedan crecer y seguir desarrollándose ya que son las generaciones futuras”.



DESAFÍOS Y SUEÑOS

A su tiempo, Gladis Domenichini expuso: “Hoy se cumplen 25 años de aquel comienzo, de aquellos primeros pasos cuyas huellas dejaron marcado el camino a recorrer para tantos anhelos soñados. ¿Pero qué es el jardín para nosotros? Sin duda es nuestro lugar, motivo de desafíos y posibilidades inagotables de estar con otros, de enseñar y aprender en nuestras vidas. Por eso hoy celebramos la historia de éste, nuestro jardín, que siempre ha brindado enseñanza, conocimientos con el objetivo de poner a disposición las herramientas para que los más pequeños puedan ir construyendo su futuro con las mejores opciones. Pero sin olvidarnos que también es aquel lugar donde se juega, se experimenta, se sueña, se imagina y se brinda afecto y contención. Es aquí donde alojamos amorosamente a nuestras infancias. Este aniversario nos encuentra reconociendo el valor más profundo del trabajo realizado por toda la comunidad educativa”. “Como dice Fito Paz en su canción, tenemos tanto, tanto para estar agradecidos a las autoridades provinciales, municipales y, especialmente, a las autoridades de la Región III por acompañar el crecimiento del jardín de infantes, procurando poder contar con el edificio propio en un futuro cercano y por satisfacer las necesidades que hemos planteado”, concluyó.



EL ACTO

En cuanto al desarrollo del acto, vale indicar que el mismo contó con la participación de la Banda Municipal de Música, dirigida por Esteban Fernández, y de alumnos y exalumnos con distintas expresiones artísticas le dieron contenido al evento. Finalmente, las autoridades presentes llevaron a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 25° aniversario del Jardín, además de la entrega de diferentes presentes alusivos a la celebración.