El Tribunal Electoral ratificó a Daniel Erbetta en el cuerpo

El Tribunal Electoral de Santa Fe rechazó este sábado la recusación del presidente e integrante del cuerpo Daniel Erbetta, quien podrá opinar en el debate sobre la no aplicación del piso electoral para el reparto de bancas. En tanto, a su vez, se desestimó la excusación formulada por el presidente del cuerpo y deberá participar activamente en la resolución. Erbetta había aceptado la recusación que planteó Palo Oliver, aunque rechazó los argumentos del diputado radical para apartarse del caso. Cabe consignar que Erbetta ya se pronunció públicamente a favor de Giustiniani e incluso determinó, una vez terminado el escrutinio, que el lugar 13 de la minoría en Diputados le corresponde al referente de Igualdad y no tomó en cuenta el piso electoral del 3% del padrón total que establece el decreto 9.280 de la última dictadura militar. El juez rosarino siempre falló en ese sentido en oportunidades similares donde hubo litigio por una banca de Diputados, incluso cuando en 2011 el involucrado fue Carlos Del Frade, que hoy es socio político de Palo Oliver.



UN TENSO CRUCE

Mientras se dirime el caso en el Tribunal Electoral, Palo Oliver y Giustiniani tuvieron un duro cruce en plena sesión de la Cámara de Diputados de la provincia. “Nos cambiaron las reglas de juego. Es de tal gravedad la actuación de Daniel Erbetta que es pasible de juicio político”, advirtió Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico). “Es contradictorio hablar de despojo político los que dijeron haber sido despojados cuando estaban en nuestra situación”, respondió Giustiniani (Igualdad). El contrapunto, según reprodujo el diario El Litoral, ocurrió este viernes en el cierre de la primera sesión de la Cámara de Diputados tras las elecciones provinciales del pasado 10 de septiembre y es el marco de la disputa de una de las 22 bancas por la minoría de la integración del futuro cuerpo, a partir de diciembre. El cruce fue al momento de las manifestaciones y primero habló Palo Oliver y luego el rosarino en medio del silencio del resto de los legisladores presentes en el recinto. Palo Oliver admitió que Erbetta les había anunciado el 11 de septiembre que iba a hacer la distribución de bancas sin tener en cuenta el piso electoral siguiendo lo que fue su posición histórica en la Corte Suprema de Justicia cuando debió fijar postura sobre el tema. Detalló los pasos seguidos por su espacio político ante el Tribunal Electoral y afirmó que la Ley 12.367 que en 2004 estableció el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia no derogó el decreto 9.280.