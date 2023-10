Rutas seguras: recomendaciones para circular ante la presencia de niebla

El gobierno de Omar Perotti, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), volvió a insistir en las recomendaciones para prevenir siniestros viales, en el marco de la conducción con presencia de bancos de niebla y neblina de distinta intensidad, que pueden aparecer en esta estación del año.

El clima húmedo característico del territorio santafesino hace que esta condición climática sea frecuente a partir de los meses de marzo y abril e incluso hasta el mes de octubre y se registre a menudo en las primeras horas de la mañana y al atardecer. La niebla reduce drásticamente la visibilidad horizontal aumentando considerablemente las posibilidades de sufrir un siniestro vial si no se toman las medidas de precaución necesarias para una conducción prudente.

Es de suma importancia alertar a las y los conductores que transitan en zonas donde se registra este fenómeno que conlleva riesgos importantes, por lo que es fundamental tomar todas las precauciones necesarias, como disminuir la velocidad, no detenerse en sitios inseguros y transitar con luz baja las 24 horas.

Por otro lado, la Policía de Seguridad Vial hace un esfuerzo importante para transmitir medidas preventivas en los puntos de control presentes en el territorio, siendo imprescindible la concientización y responsabilidad de los propios conductores para evitar siniestros por esta causa.

Conducir con niebla es una acción demandante para la persona detrás del volante, ya que el 95% de la información que llega a los ojos del conductor se hace a través del campo visual, y este se reduce dramáticamente ante la presencia de bancos de niebla.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Desde la APSV aseguraron que la principal recomendación en caso de niebla es evitar viajar, o bien posponer la salida lo máximo posible hasta que el fenómeno se disipe. Si el viaje debe realizarse de todas maneras, aconsejan seguir las siguientes indicaciones:

• Llevar siempre encendidas luces bajas y, si el vehículo posee, utilizar también las luces antiniebla, tanto delanteras como traseras.

• No utilizar luces altas ya que al proyectarse sobre la niebla dificultará aún más la visibilidad.

• No encender balizas ya que indican que el vehículo se encuentra detenido.

• Disminuir la velocidad, mantener la distancia de seguridad con el vehículo que se encuentre adelante y evitar sobrepasos.

• Mantener el parabrisas limpio y desempañado.

• Nunca detenerse en la banquina. Si es necesario, detenerse en un lugar seguro tal como en una estación de servicio o peaje hasta que mejoren las condiciones para la circulación.

• Considerar que el asfalto puede encontrarse con agua o humedad que provoque pérdida de adherencia. En tal caso resulta fundamental contar con neumáticos en óptimas condiciones.