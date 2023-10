La industria santafesina avanza firme en la consolidación de vínculos con Vaca Muerta

La provincia de Santa Fe es un territorio vasto y diverso en cuanto a actividades productivas. A la par de la riqueza de sus suelos y la excelencia de su complejo oleaginoso, el entramado productivo santafesino desarrolló una fuerte industria metalmecánica que nutre de insumos, estructuras y maquinarias a los procesos manufactureros nacionales e internacionales. En la actualidad, esta actividad encontró un vector de crecimiento en la provisión de bienes y servicios para la industria de la producción energética que se lleva a cabo en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más grandes del mundo de hidrocarburos no convencionales, como el petróleo y el gas natural.

Con el fin de concretar una relación estratégica entre las empresas santafesinas y los proyectos productivos vinculados a la explotación de Vaca Muerta, la Provincia conformó en 2019 la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe. Este foro pretende desarrollar progresivamente un modelo de desarrollo productivo sostenible para la provincia, generando sinergias entre las empresas santafesinas que son –o quieran ser– proveedoras de productos y/o servicios en las cadenas de valor hidrocarburíferas y mineras.

En cuanto al trabajo realizado por la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe, el subsecretario de Fortalecimiento Industrial, Iván Piascik, señaló que “logramos reactivar todo el sector de proveedores de bienes y servicios para oil&gas y minería, que es una actividad que va a necesitar ser acompañada con desarrollo de productos específicos. En ese proceso, Santa Fe tiene que estar a la altura y aprovechar el enorme potencial de su industria. Creemos que el trabajo público-privado que se viene llevando adelante tiene un impacto muy importante en el sector y lo podemos ver en cada una de las ferias que nos toca participar, donde los operadores reconocen la calidad y la diversidad de producción que hay en Santa Fe. Acompañar a las industrias en las tareas de desarrollarse e innovar es sin dudas, una política de Estado y es el camino en que vamos a continuar”.

La Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe está compuesta por 200 empresas –el 60% radicadas en el departamento Rosario– y genera más de 5.000 empleos directos. Durante la actual gestión, la provincia ejecutó una serie de acciones que marcaron un antes y un después en el vínculo estratégico entre las provincias de Santa Fe y Neuquén. Una muestra de ello son los nuevos vuelos que conectarán al Aeropuerto Internacional Rosario con la ciudad de Neuquén: uno de ellos está siendo operado por la compañía Líneas Aéreas del Estado (Lade) y tiene una frecuencia quincenal; mientras que el otro, ofrecido por Aerolíneas Argentinas, comenzará en noviembre y tendrá dos frecuencias semanales. Este tramo, que había sido suspendido durante la pandemia de Covid-19, logró reactivarse gracias a las gestiones realizadas por el gobierno de Santa Fe frente a autoridades nacionales, con el objetivo de brindar soluciones logísticas a los sectores productivos santafesinos en la consolidación de sus relaciones estratégicas con Vaca Muerta, a la vez que se espera un crecimiento de la demanda con fines turísticos.

Santa Fe desarrolló además una intensa agenda de ferias y eventos nacionales e internacionales que procuraron abrir caminos para el desarrollo de nuevos mercados para las industrias santafesinas. En cada uno de estos eventos, la provincia dispuso de espacios institucionales que permitieron a las empresas establecer contactos y entablar encuentros con operadoras y compañías del sector. Asimismo, las empresas tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos y formarse sobre las distintas tendencias del rubro a través de charlas técnicas y otras actividades que se llevaron adelante. Entre estas actividades, se destacaron las participaciones en CAPIPE 2023 en Chubut, Expomin en Chile, Arminera en Buenos Aires y las ediciones de la Argentina Oil&Gas Expo en Neuquén y Capital Federal.



EL DESAFÍO DE CUBRIR

UNA ENORME DEMANDA

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, definió el trabajo de la Mesa de Gas y Petróleo de Santa Fe como “un excelente ejemplo de lo que puede construir la articulación público-privada”. Y explicó: “La provincia, junto con Fisfe, unieron esfuerzos para la conformación de una Mesa que agrupa a más de 200 empresas de la provincia de Santa Fe. De esta manera, muchísimas industrias, que jamás podrían haber accedido a las enormes oportunidades que brinda Vaca Muerta, pueden no solo acceder, sino también sumar producción para generar oferta agregada de bienes y servicios industriales en condiciones de cubrir la enorme demanda de aquel mercado”.

También Martín valoró el esfuerzo provincial: “Es muy destacable el apoyo que brindó la provincia de Santa Fe a esta Mesa, aportando gestión y recursos. El gran desafío ahora es institucionalizarla y expandirla con más industria santafesina, de tal manera de consolidar el crecimiento de nuestra oferta industrial al sector energético y minero en los próximos cinco años”.

Por su parte, Mariano Ferrazzini, tesorero de Fisfe y representante de la entidad en la Mesa, afirmó que “Vaca Muerta generó una nueva perspectiva de futuro para el país, tanto por el abastecimiento de energía para el desarrollo industrial como por la cadena de valor que supone la explotación del yacimiento”. Dijo además que “los bienes y servicios que demanda esta cadena pueden ser abastecidos con producción santafesina, y que, por ello, la industria provincial ve a Vaca Muerta como un vector de desarrollo productivo importantísimo”.

Además, el dirigente describió los desafíos próximos del sector: “Tenemos que lograr la mayor integración nacional posible en la compra de las empresas que explotan el yacimiento y su anillo de proveedores. Para esto debemos seguir mejorando la interacción público-privada para conseguir las condiciones necesarias, vincular industrias santafesinas para consolidar una oferta compleja y robusta y, sobre todo, tener una mirada amplia de las posibilidades de desarrollo. Santa Fe tiene un gran potencial: explotarlo al máximo es el principal objetivo”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe (Camsfe), Cristian Fiereder, puso de relieve el enorme potencial que tiene la Argentina en el rubro de la explotación hidrocarburífera y la generación de energía. Dijo que “hay que lograr que sean cada vez más las empresas argentinas y, sobre todo, santafesinas, logren abastecer a este mercado”, y además recalcó la importancia de desarrollar estos sectores estratégicos a partir del desarrollo de la industria nacional. “Este es el porqué de la existencia de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería y el motivo por el que se trabaja en conjunto para lograr esta sinergia y poder llevar a las pymes santafesinas a esta cadena de valor”, detalló.

Sobre el impacto de este proceso en el conjunto de la industria y los objetivos por delante, Fiereder explicó: “Muchos de los sectores que están registrando nuevos empleos en la provincia son los que abastecen los mercados de oil, gas y minería. Además, la readecuación de muchas empresas y la generación de nuevas inversiones para poder abastecer a estos sectores son notables. Se están produciendo muchas inversiones no solamente en infraestructura y bienes de capital, sino también en la formación y capacitación del personal, lo cual es muy importante destacar. El vínculo hacia el futuro tiene que mostrar que las pymes y la industria santafesina tienen que estar muy unidas y que las grandes industrias proveedoras de este sector deben traccionar a las pymes más pequeñas. Debemos trabajar mucho para consolidar a la industria santafesina dentro de las cadenas de valor de todas las provincias donde se necesite mano de obra con capacidad industrial”.