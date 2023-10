CRAR no pudo en Paraná con Rowing

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado en la capital entrerriana ante Paraná Rowing por 48 a 20, en uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral.

El equipo rafaelino, que de esta manera sufrió su segunda caída consecutiva en esta última etapa de la temporada, apoyó dos tries por intermedio de Ricardo Brown y Esteban Appo, mientras que Santiago Kerstens aportó dos penales y dos conversiones.

La escuadra dirigida por Alejandro Chiavón, tuvo la siguiente formación titular: Juan Ignacio Ghizzoni, Martín Barberis, Ticiano Hang; Juan Manuel Imvinkelried, Franco Davicino; Manuel Mandrille, Juan Cruz Karlen y Facundo Aimo; Esteban Appo y Santiago Kerstens; Mateo Ferrero, José Francone, Leonardo Sabellotti y Ricardo Brown; y Jerónimo Ribero.

Cambios: Nahuel Rojas por Ghizzoni, Jorge Requelme por Hang, Gastón Kerstens por J.M. Imvinkelried, Mariano Ferrero por Karlen, Martín Bocco por Mateo Ferrero, Francisco Fuglini por Ribero.

En las otras divisiones también ganó el elenco paranaense: 34 a 17 en reserva y 51 a 19 en pre-reserva.

Los otros resultados de la jornada fueron: La Salle 15 - Los Caranchos 16 y Jockey VT 36 - Alma Juniors 18. Libre: Tilcara.

Posiciones: Jockey VT 19; Rowing 15; Los Caranchos 13; Tilcara 8; CRAR 5; La Salle 4 y Alma Juniors 0.

Próxima fecha: Alma Juniors vs. Rowing; Los Caranchos vs. Tilcara y CRAR vs. La Salle. Libre: Jockey.