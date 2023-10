La Crema recibe a Chaco For Ever

Atlético de Rafaela recibe este domingo a Chaco For Ever, por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional. El encuentro que comenzará a las 18.30hs no será uno más. La ‘Crema’ buscará abrochar definitivamente su lugar en el reducido, donde peleará por el segundo ascenso a la Primera División. También, y luego de dos ediciones, clasificarse a la Copa Argentina 2024.



El elenco que conduce Ezequiel Medrán viene de perder 2-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que hoy intentará retomar la senda victoriosa de cara a las últimas dos fechas de la temporada regular con ‘cierta tranquilidad’. Luego irá a Mitre de Santiago del Estero, que pelea por meterse al reducido, y cerrará en Alberdi con Chacarita Juniors, que pelea por el 1 con los mendocinos.



Obligado a cambiar, el DT Medrán se inclinó por los ingresos de Mauro Osores y Federico Torres para reemplazar a los suspendidos Fontanini y Risso Patrón. También habrá una modificación en la ofensiva, con el retorno de Alex Luna, quien ya cumplió con la suspensión, y sale Nazareno Fúnez.



En el banco de relevos aparece por primera vez en convocatoria, Lisandro Merlino, mediocampista rafaelino categoría 2004. También estarán, esperando por ingresar: Mayco Bergia, Matías Olguín, Gastón Tellechea, Thobías Arévalo, Matías Valdivia, Nicolás Delgadillo, Gino Albertengo y Nazareno Fúnez.



Atlético, que se encuentra entre los ocho del grupo desde que comenzó el torneo, sabe que sumando un punto alcanzará sus objetivos. Pero querrá ganar ante un rival que llega con urgencias y desde lo ‘numérico’ se presenta accesible.



For Ever se encuentra en la zona baja peleando por la permanencia y es un elenco que le cuesta cuando sale de Chaco, apenas sumó 4 puntos sobre 45 posibles. Ganó 1, empató 1 y perdió los otros 13. Sólo antecedentes, hoy vendrá a Rafaela en busca de tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de permanencia.



EL HISTORIAL. Los enfrentamientos entre Atlético y For Ever son muy parejos. De 12 partidos que disputaron, siempre en la B Nacional, ambos ganaron 4 y los otros 4 empataron. La Crema marcó 16 goles y los chaqueños 14.

En el Monumental, el elenco albiceleste no perdió: 3 triunfos y 2 empates.



LAS POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL ENCUENTRO



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Mauro Osores, Agustín Bravo y Federico Torres; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Lucas Fernández, Gino Barbieri, Yair Marín y Leandro Allende o Ignacio Abraham; Emiliano Bogado, Mateo Maccari o Brian Nievas, Diego Sánchez Paredes y Alan Sombra; Nicolás Silva y Jonathan Dellarossa. DT: Ricardo Pancaldo.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Juan Pafundi.

Asistentes: Ernesto Callegari y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano.

Hora: 18.30

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5