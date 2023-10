Buscarán fortalecer el comercio bilateral

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Una delegación de 17 empresas de la India llegará mañana a la Argentina en busca de nuevos negocios, en el marco de una misión comercial organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Químicos Básicos, Cosméticos y Tintes, con el apoyo de la Embajada del gigante del sudeste asiático.

La comitiva está integrada por empresas productoras de tintes y colorantes, intermedios de tintes, químicos orgánicos e inorgánicos y agroquímicos para múltiples aplicaciones en las industrias textil, farmacéutica, de hidrocarburos, agroindustrial, plástica, juguetera, cosmética y de belleza, entre otras, que se reunirán en el Hotel Sheraton de Buenos Aires en busca de nuevas inversiones.

Algunas empresas de la delegación actualmente exportan a la Argentina y apuntan a potenciar esos números, mientras que otras proyectan sus primeros negocios.

Raghuveer Kini, director general de Chemexcil, liderará la delegación empresarial. El empresario consideró que la visita "continuará fortaleciendo las relaciones bilaterales entre India y Argentina especialmente en el sector de tintes y químicos". Y agregó que "hay una buena oportunidad para explorar negocios en el sector de cosmética y artículos de tocador".

India es el quinto socio comercial de Argentina. En 2022, el comercio bilateral alcanzó un récord de US$ 6.394 millones, tras marcar una suba del 72% interanual entre 2021 y 2020 cuando totalizó US$ 5.700 millones.

Durante este período, las exportaciones alcanzaron US$ 4.555 millones y las importaciones totalizaron US$ 1.849 millones. Así, el comercio con India representó el 5,2% de las exportaciones argentinas y el 2,3% de las importaciones.

En este contexto, el reciente ingreso de la Argentina al bloque BRICS -la alianza económica, política y social conformada hasta ahora por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- presenta un espacio aún más auspicioso para el fortalecimiento del comercio bilateral entre los países.

Por su parte, el embajador de la India en nuestro país, Dinesh Bhatia, señaló: "Tengo el placer de recibir a las principales empresas indias del sector de químicos básicos, cosméticos, tintes y colorantes, coordinadas por Chemexcil. Este sector tiene el potencial de generar importantes negocios entre India y Argentina, para de esa manera profundizar los vínculos comerciales bilaterales. Quiero invitar a las empresas argentinas a aprovechar esta visita en el encuentro de negocios del 2 de octubre".