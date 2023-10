Todo saldrá el doble para los argentinos en Uruguay

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Los precios en Uruguay están hasta 126% más caros para un visitante argentino, según un relevamiento del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

El estudio reveló, además, que Uruguay es uno de los países más caros de Latinoamérica, algo que preocupa a las autoridades y empresarios de ese país, que piden "hacerlo competitivo".

"Es difícil atraer turistas con el actual nivel de encarecimiento", remarca el documento, que agrega que Uruguay también se ha encarecido en el último tiempo con respecto a otros países y regiones, más allá de la Argentina.

Del estudio se desprende que el país charrúa está 66% más caro respecto del promedio histórico de Argentina; 44% por encima de Brasil; 31% más que Chile; 27% en relación con Estados Unidos; 26% respecto de la Unión Europea, y 23% más que Paraguay.

A su vez, si se tiene en cuenta el momento actual, la brecha de precios con la Argentina se acentúa. El informe de CERES concluye que, en julio -el último mes medido por el Observatorio de Precios de la Universidad Católica del Uruguay, informe en el que se basó para el análisis de este dato- la brecha de precios entre Uruguay y Argentina fue de 126%, lo que, aseguran, es "difícil de cambiar en el mediano plazo".

En los primeros ocho meses de 2023 ingresaron a Uruguay 2.037.000 turistas, que casi duplican los recibidos en el mismo período del año pasado y es 7,7% más que en 2019, el último año prepandemia, pero es 20% inferior a la cifra de 2017, el mejor año registrado últimamente en este rubro.

El país vecino registró un boom de visitantes extranjeros hasta 2017, pero, a partir de ese año, tras el impacto de la devaluación del peso argentino, la actividad turística empezó a caer.

A partir de entonces, los argentinos pasaron de ser el 74,4% de los visitantes de Uruguay en 2017 al 65,7% en 2019, cuando ya se registraba una segunda depreciación.

En los ocho primeros meses de 2023 fueron el 60,3%. En orden le siguen los brasileños con el 17,3%, los estadounidenses con el 2,8%, los chilenos con el 2,8% y los paraguayos con el 1,6%.

Si se mide en pesos constantes, los turistas gastaron, en lo que va de 2023, un 23% menos que en el mismo período de 2019 y un 44% menos que en el mismo período de 2017.

En cuanto a los pasajeros extranjeros que han pasado por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en los primeros ocho meses hay una recuperación del 45% con respecto a 2022, pero una disminución del 10% tomando como base lo observado en 2019 y del 21% en relación con 2017.

Esto, explica el informe, se debe a varios motivos. Por un lado, las frecuencias aún están por debajo del nivel prepandemia, y por otro, es que "el porcentaje de impuestos sobre el precio final es en promedio más del doble que en Santiago, Asunción y en los principales aeropuertos de Brasil".

Esta situación hace que el rubro turismo, que en promedio antes de la pandemia tenía un peso del 7,5% en el PBI de Uruguay, se ubique en torno al 5,4% en 2023.

De acuerdo con el relevamiento, la balanza entre turismo emisivo y receptivo arrojó un saldo neto negativo en el primer semestre de 2023, porque los gastos de uruguayos en el exterior alcanzaron "niveles máximos" y se ubicaron en US$ 950 millones, mientras que los ingresos de extranjeros que realizaron consumos en Uruguay fueron de US$ 903 millones.

Sin embargo, autoridades de la Cámara de Turismo de Uruguay (Camtur) contradijeron el informe y señalaron que los precios en su país "no son mucho más altos que en otros países de la región".

La presidenta de la organización, Marina Cantera, planteó la necesidad de "sacarse el chip de que Uruguay está caro", pero excluyó a la Argentina de esta comparación, por ser un país "devastado", según calificó.

Cantera contó que viajó a México y Estados Unidos para promocionar el turismo en el país. "Ahí tuvimos la oportunidad, como muchos uruguayos que salen y vacacionan fuera, de observar precios", planteó.

"Uruguay tiene una particularidad, que creo que es algo muy bueno como destino, que tiene ofertas y precios para todos los bolsillos", sostuvo la presidenta de la Camtur.