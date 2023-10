Ante su gente, 9 de Julio quiere cumplir con el principal objetivo

Hoy puede ser un gran día para el León. Desde las 18.15, recibe a Crucero del Norte con la gran chance de asegurar la permanencia en la categoría en la fecha 33 del Federal A. El arbitraje en el estadio Germán Soltermam, estará a cargo del neuquino Luciano Julio.

Luego de la derrota dolorosa, por haberse dado en la última jugada del partido, en Salta ante Gimnasia y Tiro, el elenco de Maximiliano Barbero tuvo una semana con el foco en uno de los momentos más esperados desde que arrancó este desafío, el de poder olvidarse del fantasma del descenso. Con los siete puntos de ventaja ante su rival, y también sobre Juventud Antoniana, tiene la tranquilidad que aún con un tropezón dispondrá de otras opciones. Pero, lógicamente, poder festejarlo ante su público tiene un plus que quiere aprovechar.

Pero a la vez, la obtención de los tres puntos le daría más herramientas para continuar ilusionándose con la posibilidad de luchar por el cuarto puesto de la Zona 4, y por ende la clasificación a la segunda etapa del campeonato. El plantel es consciente de esa chance y se respalda en una localía poderosa, con 8 victorias logradas en los últimos 11 partidos jugados en esa condición, el gran basamento de esta campaña tomando como referencia que fuera de Rafaela no pudo ganar ningún partido.



EL EQUIPO

De cara a este compromiso, en principio 9 de Julio tendrá un cambio. En la defensa retornará Sebastián Acuña en el lateral izquierdo, luego de cumplir la fecha de suspensión por la expulsión ante San Martín de Formosa, en lugar de Jeremías Kruger. Mientras que Alex Salcedo finalmente podrá ser de la partida porque se apeló la sanción por límite de amonestaciones, ya que se pudo probar que no se le había sacado esa quinta tarjeta amarilla en el anterior encuentro.

Respecto al rival, recordemos que Crucero del Norte viene de empatar como local con Sol de América en el inicio del nuevo ciclo con el entrenador Gustavo Módica.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Luciano Julio. Asistentes: Luis Ortiz y Williams Abdala. Cuarto árbitro: Emilio Maguna.

Horario: 18.15.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. Sup: M. Testore, Tiago Peñalba, Maximiliano Martinez, Maximiliano Aguilar, Agustín Costamagna, Wilson Ruiz Diaz, Diego Meza y Augusto Baldasarre. DT: M. Barbero.

Crucero del Norte: Tomás Palleres; Walter Figueroa, Juan Zarza, Iván Benítez, Eric Cristaldo; Emanuel Isuardi, Matías Iglesias, Lautaro Soto, Nicolás Inostroza; Gonzalo Melgarejo y Alejo Mainero. DT: G. Módica.



OTROS PARTIDOS

A las 16.30 Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa (Fernando Rekers); a las 18.15 Sol de América vs. Juventud Antoniana de Salta (Jonathan Correa) y a las 18.35 Central Norte vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Joaquín Gil). Libre: Boca Unidos de Corrientes.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 56 puntos; Central Norte 45; Boca Unidos 42; Sol de América 38; San Martín y Sarmiento 37; 9 de Julio 35; Crucero del Norte y Juventud Antoniana 28.