Efraín Colombo y Carlos Malo, juntos en "Cantores de Orilla"

Efraín Colombo y Carlos Malo se juntan nuevamente para poner en escena una nueva canción que escribieron: “Cantores de Orilla”

“…Somos cantores de orillas similares, uno de río y otro de mar. Desde esa orilla vemos nuestros sueños, allá a lo lejos. Como luces encendidas que nos permiten caminar. Quizás desde esa misma orilla aquellos abuelos que partieron de tierras lejanas a nuestra América, supieron ver la vida que les esperaba por estos suelos del sur del planeta. Cantores de orilla, allí dejamos todo, lo que somos, lo que queremos construir, lo que soñamos, lo que llevamos bien prendido en nuestro ser. Porque en este canto lo dejamos todo...”, dice la letra.

No es la primera vez que ambos artistas se juntan para lanzar una canción. Con una amistad que comenzó hace varios años, en el chaco salteño junto a Jorge Rojas, que fue quién los presentó, hoy ya llevan más de cuatro obras compuestas conjuntamente y varios momentos compartidos en muchos escenarios de Uruguay, y algunos en el litoral argentino.

En diálogo con LA OPINIÓN, Efraín comentó que "una canción cuando nace no tiene momento ni lugar ni inspiración. Para mí la inspiración no se si es algo que existe, para mí existe el momento de encuentro que te atraviesa y enciende algo, te eleva a la cabeza un pensamiento. Creo que el momento de la creación es ese. Estábamos con Carlitos, en Uruguay, reunidos con la familia. Sabíamos que algo pasaba en ese encuentro y tenía que quedar plasmado".

Además, destacó que en sus proyectos a futuro ya hay dos festivales en enero, en los cuales cerraron su participación, y que ese camino es el que quiere seguir, agradecido de los pasos que está dando.

Carlos Malo es un artista con más de 25 años de trayectoria que acaba de lanzar su último disco “De Pura Cepa”, con gran éxito en la república oriental del Uruguay. Efraín Colombo con 20 años de caminos es músico, cantautor, intérprete y productor musical, con 3 discos en su haber, que arrancó el 2023 con mucha fuerza, siendo “Mención de Honor” del Festival de Jesús María.

Cabe destacar que "Cantores de Orilla" se puede escuchar en todas las plataformas, incluso a través de Youtube, hoy a las 10:00.