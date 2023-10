Sus tropas liberaron la localidad de Verbovoye

KIEV, Ucrania, 1 (Reuters). - Las Fuerzas Armadas ucranianas se abrieron paso ayer hasta Verbovoye y los rusos anunciaron su retirada de esa localidad, que habían capturado en marzo pasado.

Los ocupantes decidieron dar un "paso de buena voluntad" debido a problemas con la artillería, según indicó el periodista Jason Jay Smart de "The Kyiv Post", en su cuenta de X (antes Twitter).

La liberación forma parte de la contraofensiva ucraniana que las tropas de Kiev llevan adelante desde junio de este año.

Por otro lado, las fuerzas de defensa antiaérea de Ucrania derribaron 30 drones rusos y las autoridades consideraron evacuaciones en la región de Vinnitsa.

"Durante la noche del viernes, el enemigo llevó a cabo otro ataque con aviones no tripulados en el territorio de Ucrania. Los drones Shahed-131/136 fueron disparados desde la península de Crimea", informó Kiev.

"Las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron veinte drones en la región de Vinnitsa, seis en la de Odesa y cuatro en la de Mykolayiv", precisó el comunicado.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania se anotaron en las últimas horas otra victoria, cuando un dron alcanzó una subestación eléctrica rusa y provocó un apagón general.

Imágenes difundidas por el gobierno mostraron el momento exacto en el que los vehículos ucranianos no tripulados sobrevolaron el establecimiento lanzando explosivos y segundos más tarde se ven las llamas en la subestación.

Poco después, los bomberos se acercaron al lugar para tratar de extinguir el fuego, aunque videos publicados en redes sociales mostraron que luego de varias horas aún salía un humo negro y denso del edificio.

El Servicio de Seguridad de Kiev informó finalmente que "en las últimas horas, una docena de drones habían sido lanzados sobre la región de Kursk; de ellos, 11 fueron derribados por las Fuerzas Armadas rusas pero uno llegó llegó a causar destrozos en la ciudad de Belaya.