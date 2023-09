Castellano presentó ante el Concejo el Presupuesto y la Tributaria 2024

El Presupuesto 2024 de la Municipalidad de Rafaela contempla recursos por 29.789 millones de pesos, estima erogaciones por 29.548 millones con un balance superavitario de 240 millones, en tanto que proyecta una inversión en obra pública de 6.421 millones. Así lo plantea el proyecto que el intendente, Luis Castellano, le entregó ayer a las 19:00 horas al presidente del Concejo, Germán Bottero, durante una breve reunión efectuada en la oficina del titular del Ejecutivo, en la que también participó la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero.

"Como todos los años desde el 2011 al frente de la ciudad de Rafaela, el mandatario local hizo entrega de este instrumento fundamental para la gestión de gobierno, en tiempo y forma. El presupuesto implica un monto total de 29.548.500.458 pesos, destacándose la transparencia y orden de las cuentas municipales, así como los porcentajes equilibrados para cada una de sus áreas. De este modo, se garantiza la continuidad con normalidad de las actividades del municipio", destacaron en un comunicado desde el Ejecutivo.

Castellano tenía plazo para entregar el Presupuesto y el proyecto de ordenanza Tributaria hasta este sábado, último día de septiembre. Si bien se había deslizado que el acto se realizaría hoy, aunque no se había informado horario alguno, finalmente todo se adelantó.

"Resulta importante mencionar que entre los principales temas que se tuvieron en cuenta en la planificación, fueron la continuación de obras que están en marcha, las primeras etapas de obras proyectadas y el desarrollo productivo. De esta manera el Presupuesto refleja las prioridades y objetivos de desarrollo priorizando la inversión en infraestructura, educación, medio ambiente, empleo y producción, seguridad, transporte público y programas sociales", agregó la comunicación oficial a modo de resumen de un proyecto de Presupuesto que cuenta con 303 páginas.

Asimismo, lo más saliente del proyecto de ordenanza Tributaria para el 2024 es la continuidad de los descuentos contemplados para Tasa General de Inmueble del Pago Único Anual del 15%, del pago Semestral correspondiente al 10% y también del contribuyente cumplidor del 5% acumulable a los dos anteriores. "También se mantendrá la extensión que regía para el primer semestre de 2023 para quienes obtengan el alta en el DREI (Derecho de Registro e Inspección) durante el año fiscal 2024 y hayan optado por la adhesión al régimen simplificado en el agrupamiento 1", explicó el Ejecutivo. "Esta decisión se debe a la buena aceptación de los contribuyentes durante el 2023", aclaró.

Castellano había acordado con el concejal e intendente electo, Leonardo Viotti, presentar los dos proyectos en tiempo y forma ante el Concejo, y que después sea en el ámbito legislativo que se introduzcan las modificaciones en función de las prioridades de la próxima gestión, que supone un cambio político de magnitud: se interrumpen 32 años de gobiernos peronistas.

"Es un presupuesto equilibrado y ordenado acorde al contexto, con la transparencia y la razonabilidad en el uso de los recursos que se administran", subraya el breve mensaje incluido en página 3 con la firma del propio Castellano.

"Cumplo con el compromiso de dejar a las nuevas autoridades las herramientas necesarias para que puedan continuar con la gestión de manera acorde a las exigencias de la sociedad rafaelina, pero con la posibilidad también de que realicen las adecuaciones que consideren necesarias a su nuevo presupuesto y en concordancia con las propuestas del nuevo equipo de gobierno", amplía.

Más tarde, en una informal charla con los medios, Bottero explicó que "el Presupuesto 2024 plantea un aumento de entre 160 y 170 por ciento en relación al de este año que está en ejecución", el cual contempla erogaciones por $ 11.309 millones, recursos por $ 11.347 millones con un superávit de $ 37 millones.

Habitualmente el Gobierno nacional envía al Congreso el Presupuesto a mediados de septiembre, con una proyección de la inflación que espera para el año siguiente, un dato clave para la elaboración de los proyectos de cálculos de ingresos y egresos del resto de la administración pública, sea provincial y nacional. Además, el Gobierno provincial también debe remitir a la Legislatura el Presupuesto del año siguiente a fines de septiembre.

Sin embargo, a nivel nacional, el Ministerio de Economía resolvió postergar la entrega del Presupuesto hasta después de las elecciones generales en tanto que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consensuó con su sucesor, Maximiliano Pullaro, elevarlo recién en noviembre. Por tanto, la Municipalidad de Rafaela debió avanzar con la definición del proyecto "sin GPS alguno", según admitió el propio Bottero.

"Ahora el proyecto ingresará formalmente al Concejo en la sesión del próximo jueves. Pero es una decisión tomada que se trate con la nueva conformación del cuerpo legislativo después del 10 de diciembre. Si bien el objetivo es que podamos aprobar tanto el Presupuesto lo antes posible, si el debate se demora y debemos convocar a una extraordinaria en enero para darle tratamiento no habrá problemas", explicó.



PERSONAL

En el artículo 4º, el proyecto de Presupuesto "fija en 1.380 el número de cargos de la planta permanente del Municipio, en 280 el número de cargos de la planta de personal contratado y en 970 la cantidad de horas cátedras mensuales del personal docente de la administración central". De todos modos, en la actualidad el Municipio cuenta con 1.280 empleados en la planta permanente aunque a fin de año siempre se abre la discusión con el SEOM para el pase de contratados.

El artículo 6º, que establece el redireccionamiento de partidas, es otro de los que suele generar tensiones en la discusión legislativa, aunque desde diciembre el oficialismo de Viotti contará con mayoría al tener seis de las diez bancas. "Cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 6 millones de cada una de las secretarías y subsecretarías excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo deberá informar y fundamentar al Concejo la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación", dice el proyecto. Con una inflación que avanza al 125 por ciento anual, la cifra de 6 millones se torna insignificante por lo que seguramente habrá acuerdo para que sea mayor.



TRABAJOS PÚBLICOS

El duodécimo Presupuesto enviado por Castellano en forma consecutiva al Concejo contempla una inversión en infraestructura pública por $ 6.241 millones. Las obras viales cuentan con la mayor asignación por un total de $ 2.524 millones y en este caso el plan de pavimento absorbería 828 millones y la pavimentación del Camino Público Nº 6 cuenta con una partida de 420 millones, similar a la última licitación que fracasó -la única oferta que se había presentado superaba los 700 millones-. En el caso del mantenimiento de las calles adoquinadas, contará con fondos por 110 millones y la primera etapa de la renovación de veredas de bulevar Santa Fe 30 millones, aunque el proyecto será a través del sistema de contribución por mejoras. Además se incluyó una partida testimonial de 35 millones para el Parque Metropolitano que se ubicará al oeste de la ciudad.

En el segundo lugar de la lista se ubica el rubro Desagües con $ 1.074 millones: en el desagregado se hace referencia a obras en barrios por $ 649 millones y la primera etapa del entubado en el anillo de la Plaza 25 de Mayo por $ 180 millones.

La remodelación de bulevares de acceso, parques y paseos tendrá partidas por 60 millones, ciclovías y ciclocarriles por 190 millones, la reconversión de la iluminación pública al sistema LED por 190 millones en tanto que también se prevén 545 millones para obras de cloacas (contempla la terminación de los proyectos en marcha en el sur de la ciudad), 70 millones para extensión de redes de agua potable y 205 millones para señalización urbana y nomenclatura.