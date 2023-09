Massa dijo que "El salario no es ganancia, es remuneración"

Luego de que el Senado convirtiera en ley las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó ayer un acto organizado en el Congreso por la CGT y las dos CTA, donde sostuvo que el salario "no es ganancia" sino "remuneración". "Quiero decirle a todos aquellos que pelean hace muchos años. No es un tema que haya planteado hace un mes o dos. Muchos saben que hace más de diez años que vengo planteando en mejora de la puja distributiva en argentina, el salario no es ganancia, es remuneración", afirmó Massa frene a una multitud.

Durante el acto que organizaron las centrales obreras estuvieron presentes los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano; y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el titular de Comercio, Armando Cavallieri; y Gerardo Martínez de la UOCRA, entre otros. Además, fueron de la partida la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos; el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur; y el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

"Quiero que hoy se graben un número, lo guarden para siempre, 27.725 es la Ley que termina con el Impuesto a las Ganancias en el salario de las y los trabajadores argentinos", subrayó el candidato de Unión por la Patria.

Por otra parte, el ministro de Economía manifestó que Ganancias no es la única "situación injusta" del sistema impositivo argentino, ya que -dijo- hay muchos trabajadores que tienen la "desgracia" de tener que pagar el mismo tributo al valor agregado cuando compra un alimento que el que paga el dueño de una empresa.

"Les pido que nos movilicemos para pedirle al Congreso que saque definitivamente la ley de la canasta básica, la ley que les devuelve el IVA a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a los jubilados, a trabajadores que no llegan con su salario", arengó Massa.

En otro pasaje de su discurso, el titular de Hacienda aseguró: "Quiero pedirle a los trabajadores y trabajadoras, que así como peleamos juntos en defensa del salario, que así como peleamos justo por la eliminación del IVA, también peleemos por una reducción de impuestos en nuestras pequeñas y medianas empresas y en nuestros comercios, porque son quienes nos dan trabajo". Y agregó: "Sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas. Tenemos que entender que la producción y el trabajo son aliados definitivos para la construcción de riqueza de nuestra patria".

En esa línea, el candidato de Unión por la Patria llamó a construir un "tiempo nuevo en la Argentina" y destacó la presencia de dirigentes sindicales junto a representantes de la economía popular y organizaciones sociales. "Esa es la mesa de unidad de los argentinos, empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y el Estado. Nuestra patria necesita un gobierno de unidad nacional", cerró el candidato de Unión por la Patria. (NA)