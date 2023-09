La Cámara Electoral realizó una advertencia

La Cámara Nacional Electoral (CNE), entidad organizadora de los debates presidenciales obligatorios, espera que el primer encuentro de los cinco candidatos este domingo en Santiago del Estero no se convierta en un "show televisivo", sino en una oportunidad para que la ciudadanía conozca las propuestas de los postulantes.

"La idea es que sea un debate donde se puedan incluir exposiciones muy firmes y hasta vehementes, pero que no haya descalificaciones personales o agresiones. Lo importante es que la ciudadanía conozca que tienen para decirnos los candidatos", afirmó el secretario de actuación de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, en declaraciones radiales. Y agregó: "Desde la CNE sabemos que es un episodio institucional y tenemos que ser muy prudentes para garantizar la equidad de los candidatos y que no se convierta en un show, sino una instancia para conocer las plataformas y propuestas de candidatos y candidatas".

La autoridad de la CNE manifestó que en Santiago del Estero "la parte logística" ya se encuentra preparada para el domingo y recordó que los tres ejes temáticos serán economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática. Además, aseguró que el evento tendrá una duración total de 2 horas y veinte minutos.

Este domingo 1 de octubre, los candidatos presidenciales, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti, se verán las caras por primera vez para intercambiar ideas, discutir e intentar captar el voto del electorado. La segunda parada se dará una semana después en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). (NA)