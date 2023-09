Todo listo en un debate clave para los candidatos en Santiago del Estero

Este domingo los cinco candidatos presidenciales de las distintas fuerzas políticas expondrán sus propuestas y protagonizarán el primer debate que se celebrará en el Centro de Convenciones FORUM de la provincia de Santiago del Estero.

El debate se da en la previa a las elecciones generales del 22 de octubre y a una semana del segundo intercambio a realizarse el 8 del mismo mes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Coordinado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad) formarán parte del intercambio.

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Héctor Paz, dijo que el Centro de Convenciones Forum de la provincia se prepara con “las mejores y óptimas condiciones” para ser sede el domingo del primer debate presidencial obligatorio, y adelantó que este sábado los candidatos realizarán una prueba técnica en el lugar.

El debate abordará tres ejes temáticos centrales: economía, educación, derechos humanos y convivencia democrática.

El último tema fue elegido por el voto de la ciudadanía, mediante una página web que puso a disposición la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La dinámica iniciará con la apertura y presentación de cada candidato con un minuto libre para realizarlas.

En la exposición temática contarán con 2 minutos para exponer, sin interrupciones, los temas establecidos para ese bloque. Los protagonistas tendrán además 5 oportunidades para pedir el derecho a réplica (antes tenían dos) y 45 segundos para responder. Lo pueden pedir durante la exposición del candidato que esté hablando, a través de presión de un botón verde.

Una vez finalizada la ronda de derecho a réplica se retomará la dinámica de exposición. Habrá un segmento destinado a preguntas cruzadas y cierre, donde los presidenciales podrán elaborar una pregunta a cada uno de sus competidores sobre los diferentes tópicos. Tendrán 15 segundos para formularla y 45 segundos tendrá el interpelado para responder. En este segmento, no estará habilitado el derecho a réplica.

Con respecto al cierre, los cinco tendrán un minuto libre para transmitir el mensaje que deseen. Respecto a las ubicaciones, la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, estará en el primer atril y le seguirán Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Los atriles estarán dispuestos de izquierda a derecha de la pantalla televisiva. Bregman tendrá el rol A y será la primera en tomar la palabra, el B quedó para Milei, C para Massa, el D para Bullrich y cerrará Schiaretti con el E.



LOS PREPARATIVOS DE

CADA CANDIDATO

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, realiza una serie de simulacros con dirigentes de su entorno, entre los que destacan Hernán Lombardi, Laura Alonso y Martín Siracusa. En las prácticas, los referentes se encargan de formularle preguntas que podrían llegar a estar en el debate.

Como anticipó Noticias Argentinas, Bullrich le dio instrucciones a sus equipos para que realicen un estudio minucioso de las plataformas de campaña de sus contendientes y formulen algunas "líneas discursivas" que utilizará la ex ministra en el debate para exponer sus propuestas. Los textos fueron consensuados entre los dirigentes más cercanos, los equipos técnicos y la propia Bullrich.

Por otro lado, el libertario Javier Milei hace lo propio con sus equipos técnicos en base a los tres ejes temáticos del debate. En materia económica, el diputado cuenta con el asesoramiento de Carlos Rodríguez y Emilio Ocampo, mientras que en derechos humanos y convivencia democrática, tiene la asesoría de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

En La Libertad Avanza consideran que la clave puede estar en la sección de preguntas cruzadas. "Va a salir victorioso", le dijo una alta fuente de LLA a Noticias Argentinas.

Entre los invitados confirmados estarán: Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Nicolás Posse, Karina Milei, aunque hay dudas respecto a la asistencia de su pareja, la humorista Fátima Flórez.

Por su parte, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se prepara junto a su equipo de asesores en materia de comunicación y referentes cercanos para tener una "buena performance" el próximo domingo.

El titular del Palacio de Hacienda busca polarizar, aunque sin agredir, con Javier Milei, en base a la contraposición de sus propuestas en materia económica, de salud y de educación, y en menor medida con Patricia Bullrich. En paralelo, apelará a resaltar los atributos de su gestión, en especial los anuncios de las últimas semanas, destacando la compleja época en la que le tocó asumir. Además, subrayará la necesidad de construir un gobierno de unidad nacional, a través del consenso y el diálogo. También revelará quién será su ministro de Economía y qué funcionario se hará cargo del Banco Central, en caso de ganar las elecciones.

Desde Córdoba, Juan Schiaretti "entrena" junto a su aceitado equipo que lo acompaña desde hace varios años. Encabezado por Roberto Sposetti, encargado de la estrategia comunicacional del gobernador, lima los últimos detalles camino a Santiago del Estero.

Schiaretti cuenta además con un equipo técnico coordinado por el economista Diego Bossio, a cargo de reforzar su formación en la materia. Desde su entorno, aseguran a Noticias Argentinas que se siente preparado y que cuenta con varios ejemplos de lo que ha hecho en la provincia que conduce.

Florencio Randazzo, Diego Bossio y Roberto Sposetti serán algunos de los invitados que llevará Schiaretti junto a varios funcionarios del equipo de gobierno.

La candidata de la izquierda, Myriam Bregman, trabaja sobre los temas pautados, con especial atención a las réplicas permitidas. De rápidos reflejos, Bregman piensa variantes para contrarrestar a sus oponentes y marcar las desigualdades.

El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) seré la clave que tendrá para diferenciarse del resto ya que considera que "todos candidatos siguen la letra del Fondo".

Su equipo de preparación está integrado por Nicolás del Caño, Christian Castillo, Andrea D’Atri. También los periodistas Eduardo Castilla y Jesica Calcagno de La Izquierda Diario, y economistas como Pablo Anino y Lucia Ortega. Bregman asistirá acompañada de del Caño, Alejandro Vilca, Gabriel Solano y Celeste Fierro, entre otros.



REQUISITOS Y CONDICIONES

Los invitados que asistirán al complejo a presenciar el debate de los aspirantes presidenciales se comprometieron a respetar una serie de condiciones y pautas establecidas por la organización del Debate 2023. Uno de los primeros compromisos que deberán afrontar es permanecer en total silencio durante la transmisión, lo que implica apagar sus teléfonos celulares y no interferir en el desarrollo del debate.

La organización prohibió gritar, aplaudir, hablar o dirigirse a alguno de los candidatos en el salón en el que deberán permanecer durante la transmisión, incluso en los cortes comerciales. El ingreso a las instalaciones del Centro de Convenciones será a partir de las 18 hasta las 20, con una tolerancia de media hora. A posterior, el complejo cerrará sus puertas.

Los invitados de todos los espacios podrán mantener contacto con la prensa hasta la previa del inicio del debate, donde deberán volver a su zona, dispuesta por la organización que rechaza el intercambio de zonas.

La Cámara Electoral y el Centro de Convenciones aclararon que no se harán cargo de la seguridad de los objetos personales y precisaron que la organización del Debate 2023 se reserva el derecho de admisión y permanencia de los invitados. (NA)