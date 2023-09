El dólar blue voló a $803 y estableció otro récord

El dólar libre subió $68 en septiembre. Las reservas del Banco Central cayeron US$ 753 millones en el mes.

Con una suba de trece pesos en un solo día, el dólar blue rompió ayer otro récord al tocar los $805, y luego retroceder a $803, en una jornada de nerviosismo en el microcentro porteño, a tres semanas de las elecciones presidenciales. En septiembre, la divisa paralela aumentó 68 pesos, y en lo que va del año experimentó una monumental suba de 457 pesos, que explica en buena medida la inflación, que en septiembre llegó al 12,4%.

El anterior récord del blue se había producido tras las elecciones primarias de este año, cuando a mediados de agosto llegó a $795. Analistas de mercado adjudicaron estos números a un persistente proceso de dolarización de carteras, a modo de cobertura a cuatro semanas de la elección presidencial. Es decir, los ahorristas y las empresas pretenden posicionarse en dólares, y están dispuestos a pagar más la cotización, ante una ausencia real de oferta de divisas.

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el minoristas sin los impuestos, ronda el 120%. En este escenario, el dólar "Contado con Liquidación" (CCL) anotó su décima suba en fila tras marcar un récord nominal histórico de $833,90, y marcó su mayor suba semanal desde agosto.

El dólar CCL -usado por las empresas para fugar divisas- sube $3,79 (+0,5%) a $822,86 y la brecha con el oficial se posiciona en 135,1%, máximos desde el 27 de julio 2022, luego de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por su parte, el dólar MEP sube $8,62 (+1,2%) y se posiciona en $703,42, aunque durante esta jornada quebró un nuevo récord histórico al ubicarse en $720,91. En tanto, el spread con el tipo de cambio minorista sin impuestos se ubica en 100,92%, máximos desde el 18 de mayo.

En cuánto a qué expectativa hay a corto plazo, Camilo Tiscornia, de la Consultora C&T, dijo que se esperan más subas, al menos hasta las elecciones. La perspectiva del CCL es al alza y "probablemente fuerte", dijo el especialistas. Los anuncios fiscales de los últimos días van a representar más emisión y no hay suficientes reservas. Combinado con la incertidumbre por las elecciones, señalan operadores.

El economista Alfredo Romano afirmó que se sigue viendo "un escenario de volatilidad, donde el gobierno intentará bajar el valor de los dólares financieros en busca de estabilizar la inflación de septiembre y octubre".

En el mercado destacan que a pesar de las crecientes regulaciones, los dólares financieros -y libre- se vienen mostrando más sostenidos, dado que va ganando intensidad la búsqueda de cobertura entre los agentes económicos".

También hacen notar que la brecha cambiaria, que llegó a acercarse al 140% cuando renunció Guzmán a mediados de 2022, supera por estos días el 125%, como síntoma de la desconfianza de los ahorristas.

En la última semana, el CCL rompió nuevamente la barrera de $800 y acumuló una suba del 8% pese a la racha compradora del BCRA en el MULC, la cual continúa sin recomponer las débiles reservas de la autoridad monetaria y exacerba la presión dolarizadora.

El BCRA compró US$ 530 millones de dólares en divisas durante septiembre, pero las reservas explicó se derrumbaron en US$ 753 millones.

El dólar mayorista se mantuvo en los $350,10, valor que el BCRA busca sostener hasta mediados de noviembre. En tanto, el dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 5% a cuenta de Bienes Personales- cotiza en $660,60.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza en los $813,94, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor. El dólar turista o tarjeta, y dólar ahorro (o solidario) -que incluyen un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- marcó los $642,25. (NA)