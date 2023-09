Crece el conflicto entre los médicos y las obras sociales por el cobro de plus

El sistema de salud de Argentina está en crisis, como otros tantos aspectos en este país. Es que los médicos de todo el territorio nacional, incluido Rafaela, están atravesando un conflicto con las obras sociales y las prepagas, con lo cuál a partir de octubre comenzarán a cobrar copagos a los afiliados o plus, de 6 mil pesos el valor ético de una consulta. Hasta el momento, las prestaciones de salud están abonando algunas 2.000 pesos, otras 1.500 pesos, otras 3.000, pero lo que los médicos argumentan es que no cobran este dinero al día siguiente, sino a veces a los 60 ó 90 días, y con la enorme inflación que tenemos en la Argentina, esa suma se esfuma y es mucho el poder adquisitivo que se pierde. Es por ello que los profesionales de la salud de todas las especialidades esperan que a partir del próximo mes se aumenten los aranceles, porque de lo contrario empezarán a tomar medidas.

Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, la Asociación de Pediatras ha resuelto que los profesionales de este sector dejarán de atender desde el 15 de octubre por obras sociales y prepagas si no hay una suba en el pago de las consultas, en una decisión drástica. "Es una decisión que tomamos desde la asociación, veníamos pensándola hace mucho tiempo. Inicialmente se intentó hablar con obras sociales y prepagas y directamente no se tuvo respuesta, las únicas contestaciones aparecieron luego de poner esta fecha límite y que fue hace bastante. De todas maneras, no se sentaron a negociar con nosotros para mejorar los aranceles que tenemos", explicó Damián González, presidente de la Asociación de Pediatras de Santa Fe. Se estima que un total de 140 profesionales médicos integran la Asociación de Pediatras de Santa Fe, cuando en la región se contabilizan solo 150. La medida no tiene relación con el cobro del honorario ético mínimo que anunciaron las diferentes asociaciones y federaciones médicas del país. Al respecto, González aclaró que el reclamo se centra en el bajo arancel que perciben los pediatras desde hace 20 años. "La idea no es que eso se traslade al paciente, sino que se haga cargo la obra social que tiene el aporte de todos sus afiliados", enumeró el presidente de la Asociación de Pediatras.



¿QUE PASA EN RAFAELA?

Mientras tanto, sobre la situación de los pediatras en nuestra ciudad, el Dr. Daniel Marfortt, presidente de la Asociación Médica del departamento Castellanos, le comentó a este Diario que "en Rafaela no hay ninguna resolución. Y es una confusión, porque los que están definiendo algunas cosas, si trabajan por obra social o no, y que presentaron un nomenclador con sus aranceles, son un grupo de pediatras de Santa Fe, que son un 90% de los pediatras que están dentro del sistema de salud en Santa Fe y la periferia, como Santo Tomé, Recreo. Ellos se auto convocaron e hicieron una asociación médica aparte, con personería jurídica, porque la idea es no trabajar más con las asociaciones médicas, ya que en Santa Fe no hay una como la que hay en Rafaela, y defender sus honorarios ellos solos. No tienen un sistema controlado como el que tenemos en nuestra ciudad, o gremialmente manejado por la Asociación Médica. Pero esos pediatras de Santa Fe no tienen nada que ver con los de Rafaela. Lo pediatras rafaelinos, por sí solos, no van a decidir nada. Pero si hay una movida grande de médicos en Rafaela, de todas las especialidades, debido a que están muy cansados y enojados por los aranceles, por lo tanto van a querer y quieren cobrarle más a las obras sociales, donde algunos están cobrando algún adicional".



"ESTAMOS EN EXTINCIÓN"

Mientras tanto, hace algunas semanas, la Dra. Natalia Weppler expresó, en sus redes sociales, con respecto a este duro presente por el cuál están atravesando los profesionales de la salud en lo económico, que "desde la preocupación, quiero contarles a todos que los pediatras estamos en crisis. Hace tiempo que venimos luchando no solamente porque ya nadie elige ser pediatra, sino además, porque los honorarios que recibimos por nuestras prácticas son paupérrimos. En cuanto a nuestra situación, tanto obras sociales como prepagas por las cuáles vos pagás entre 50 y 70 lucas por mes, a nosotros, por cada atención realizada, nos pagan entre 1.500 y 2.500 pesos cada una de ellas, y nos lo pagan en un plazo entre 60 y 90 días, aproximadamente. Con la devaluación que existe, en este contexto del país, actualmente están un 30% devaluados también. Es decir que los mocos por los cuáles consultaste hoy, a nosotros nos están pagando recién para Navidad, más o menos. Pero sabes qué, no son solamente los honorarios devaluados".

Asimismo, destacó que "cada obra social nos autoriza 3 consultas por cada mes, y nosotros en el consultorio probablemente nos veamos 5 o 6 veces, es decir que para esas 3 consultas restantes tenemos que rezar un rosario, cantar 10 veces el himno nacional y probablemente también recitar de memoria el preámbulo. ¿quien pudiera con nuestros tiempos? imposible! Otra cosita más, cada respuesta que recibís nuestra por una consulta que hiciste a través de un mensaje, un certificado que necesites para que tu niño vuelva al jardín o vos, para que no te descuenten el día en tu laburo, equivale a una orden de consulta o el valor económico de la misma. Necesitamos revalorizar nuestra profesión, por tus hijos, por los nuestros pero por sobre todo por nosotros mismos, así que te pedimos por favor que nos ayudes. Los pediatras estamos en extinción, de verdad".

Y por último, la especialista de nuestra ciudad remarcó este viernes, en contacto con los medios locales, que "obviamente, somos ciudadanos como todos y también tenemos nuestros gastos, donde mandamos nuestros hijos al colegio, tenemos que pagar cuotas, alquileres, y no contemplar esas situaciones después de tantos reclamos a nuestras gerenciadoras, llegó al hartazgo de todos nosotros y a tratar de poner un poco de límites para que nadie se quede con el valor de nuestro trabajo. Nosotros somos quienes decidimos ahora poner valor, como hace tiempo debimos haber hecho, a lo que hacemos a diario y dejar de romantizar un poquito la medicina y a la pediatría. Estamos todos unidos tratando de lograr un honorario digno, donde está estipulado por un colegio médico donde habla de 6 mil pesos la consulta, lo que equivale a 1 kilo de helado o una pizza hoy en día".



IAPOS PIDIÓ A AFILIADOS

QUE DENUNCIEN

Por último, desde el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) reconocieron que en los últimos meses se ha registrado "una tendencia que ha aumentado, hubo más denuncias pero no hay un número específico aún". "El cobro de plus no está permitido en la provincia de Santa Fe, hay una ley que lo prohíbe. Ante esto, nuestros afiliados pueden denunciar a través de la web de Iapos de forma anónima. A esos médicos los informamos, iniciamos un sumario, y se los sanciona con sacarlos del padrón desde un mes hasta de forma definitiva de acuerdo a la gravedad de la situación. El año pasado hubo unas 400 denuncias, de las cuales 200 fueron comprobadas", contó Oscar Broggi, director de Iapos.

El director de Iapos explicó que, ante la situación del pedido de cobro de plus por parte de un médico "en Santa Fe y Rosario hay alternativas, hay médicos prestadores, hay especialidades, y los afiliados tienen opciones de ir a otro profesional que no cobre plus. Decimos que no lo haga. En el interior de la provincia a veces el médico es el único, o de alguna especialidad, y la gente termina pagando. Entonces pedimos que haga la denuncia".