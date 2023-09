Central y Newells paralizarán Rosario

Rosario Central y Newell's Old Boys animarán este sábado una nueva edición del clásico rosarino en el estadio Gigante de Arroyito en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 16.30 en la cancha de Central, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

Central, que viene de perder como visitante con de Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1) e igualar en un tanto como local contra Independiente (1-1), hace tres partidos que no gana -desde la tercera fecha cuando venció 2-0 a Talleres en el Gigante de Arroyito y el equipo tiene a varios jugadores lesionados.

Enfrente se parará Newell's, que viene de perder de local 1-0 con Estudiantes y de visitante 2-1 con Racing, y que después de ganar dos partidos seguidos de local ahora lleva cuatro sin victorias.



Probables formaciones



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Maximiliano Lovera, Kevin Ortiz, Tomás O'Connor y Alan Rodríguez; Tobías Cervera y Jaminton Campaz. DT: Miguel Ángel Russo.



Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Brian Aguirre y Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.



Árbitro: Jael Falcón Pérez.

VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: Rosario Central.

Hora de inicio: 16:30.