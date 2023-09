Los Pumas ante Chile, con los dos rafaelinos entre los 23 argentinos

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá este sábado ante su par de Chile en busca de su segundo triunfo en el Mundial de Francia 2023, para mantener intactas las chances de acceder a los cuartos de final.

El encuentro programado a las 10 en el Stade de Beaujoire, de la ciudad de Nantes, será dirigido por el neozelandés y sus asistentes serán Angus Gadner de Australia y James Doleman de Nueva Zelanda, con televisación de ESPN+, Star+ y la TV Pública.

Después, Los Pumas cumplirán su cuarto juego ante Japón, el domingo 8 de octubre desde las 8 (hora argentina) en el mismo escenario en Nantes, encuentro clave para ambos seleccionados para acceder a los cuartos de final:

Inglaterra, ya clasificado a cuartos de final, encabeza la Zona D con 14 unidades, seguido por Japón con 9, Samoa 5, Argentina 4 y Chile, sin unidades.

Japón, último rival de la Argentina, superó a Samoa por 28-22, el jueves pasado, en partido válido por la cuarta fecha de la zona D del Mundial.

Argentina debutó en el Mundial de Francia 2023 con una derrota frente a Inglaterra por (10-27); posteriormente derrotó a Samoa por (19-10) y hoy tendrá su tercer compromiso frente al conjunto trasandino.

Los Pumas, para acceder a los cuartos de final del Mundial de rugby derrotando a los seleccionados de Chile y Japón, no tendrán necesidad de obtener punto bonus ofensivo, que otorga un punto más en caso de marcar cuatro tries.

El seleccionado argentino presentará once cambios con respecto al equipo titular que derrotó a Samoa por 19-10, el viernes pasado. El rafaelino Pedro Rubiolo irá desde el arranque en la segunda línea, mientras que Mayco Vivas, el otro jugador formado en CRAR, empezará el encuentro desde el banco de relevos.

El rosarino Jerónimo De la Fuente fue designado capitán de Los Pumas, reemplazando a Julián Montoya.

El conjunto trasandino, en su primer Mundial de rugby, registra tres derrotas tras perder ante Japón (12-42-), Samoa (10-43) y la goleada frente a Inglaterra (71-0).

El choque de hoy será el primer enfrentamiento entre seleccionados sudamericanos en la historia mundialista.



Las formaciones:



Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika.



Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra y Santiago Videla; Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine.



Árbitro: Paul Williams ( Nueva Zelanda)

Asistentes: Angus Gadner (Australia) y James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Stade de Beaujoire (Nantes)

Hora de inicio: 10 (hora argentina)

TV: ESPN+, Star+ y TV Pública.