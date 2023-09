El Femenino de Atlético, por la clasificación ante Ituzaingó

Atlético de Rafaela visita a Ituzaingó en busca de una victoria que le permita clasificar, sin depender de otros resultados, a la próxima fase del torneo de fútbol femenino de la Primera C de AFA.



El encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura comenzará a las 12.00hs. si la 'Crema' no logra quedarse con los tres puntos deberá esperar de otros resultados para saber si logra meterse en la etapa de definiciones o no. Clasifican a la próxima instancia los dos primeros de cada zona (son tres) y los dos mejores terceros.



El entrenador Juan Wabeke citó a las siguientes jugadoras para el encuentro en el Estadio Carlos Alberto Sacaan: Josefina Mila, Estefanía Gaggi, Micaela Moreyra, Micaela Chiessa, Sabrina Jalil, Natalí Pérez, Marianela Gauna, Camila Juárez, Emilse Albornoz, Eliana López, Aylen Martínez, Carolina Escalada, Cynthia Mendiolaza, Ariadna Maidana, Rocío Lobos, Giuliana Ponzetti y Claribel Medina.



Las posiciones: Arsenal 19 puntos; Tigre 16; Talleres (RE) 15; Atlético de Rafaela 14; Talleres (RE) 12; Luján 8; Berazategui e Ituzaingó 7; Midland y Cañuelas 6.