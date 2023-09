Con tres cambios, la “Crema” tiene el 11 para recibir a Chaco For Ever

La derrota en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 2-1 lo dejó ‘tocado’. Y Ezequiel Medrán intentará que su Atlético de Rafaela sienta la derrota, y las modificaciones obligadas que tendrá que hacer por suspensión, lo menos posible. Es por ello que se prepara para recibir este domingo a Chaco For Ever con la ilusión de reencontrarse con la victoria y asegurar de una vez por todas sus objetivos: el reducido y la Copa Argentina 2024.



El conjunto albiceleste trabajó en la mañana de ayer en el estadio Monumental y allí el DT paró el probable equipo. La buena noticia estuvo en que Nicolás Laméndola, quien habría trabajado diferenciado en la práctica del jueves, se sumó al grupo y lo hizo de manera normal.



Con este panorama finalmente serán tres los cambios en relación al 11 titular que saltó a cancha ante la Lepra mendocina: Mauro Osores por Fontanini, Federico Torres por Risso Patrón y Alex Luna por Nazareno Fúnez. Las dos primeras, obligadas por límite de amarillas.



Así, Atlético formará mañana con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Osores, Agustín Bravo y Torres; Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Luna y Claudio Bieler.



El plantel profesional albiceleste entrenará este sábado por la mañana en el estadio y luego se confirmarán los convocados para el cotejo de mañana a las 18.30hs, por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional.



CHACO FOR EVER, EL RIVAL



El elenco chaqueño, dirigido por Ricardo Pancalod, suma dos victorias seguidas por 2-1. Viene de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires y anteriormente derrotó a Brown de Adrogué. Sus 33 puntos en la tabla lo colocan en la parte baja y debe pelear por la permanencia. Es por ello que vendrá a Rafaela a llevarse algo.

Matías Romero, con 7 goles, es su goleador. De visitante, en lo que va de la temporada, apenas pudo sumar 4 puntos fruto de 1 victoria y 1 empate, en las otras 13 presentaciones perdió.