Sunchales: dos hombres investigados por robos quedaron en prisión preventiva sin plazos

No es novedad en el plano periodístico que los hechos delictivos, la creciente inseguridad y la preocupación ciudadana están tomando cada vez más impulso en la vecina ciudad de Sunchales.

Así lo reflejaba este Diario en su edición del 27 de septiembre último, en la sección Región, cuando bajo el título «Hechos delictivos: persiste la preocupación en la comunidad [sunchalense]», se daba cuenta que el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP) de Sunchales, ante la avalancha de hechos delictivos de distinto tenor, llevó adelante un nuevo encuentro con la participación de autoridades y vecinos de la ciudad.

Esto fue el lunes último, cuando en la sede de la CCIP, una importante cantidad de asociados, empresarios, dirigentes y vecinos, concurrieron a la invitación donde también se dieron cita el Intendente actual junto al electo, funcionarios del Área Seguridad, el Presidente del Concejo Municipal, y concejales.



FISCALÍA

REGIONAL Nº 5

En vista de la creciente preocupación planteada, la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, sigue tomando cartas en el asunto en el ámbito de su incumbencia, dando a conocer en la jornada de ayer que dos hombres de 18 y 19 años quedaron en prisión preventiva, investigados como autores de delitos contra la propiedad en Sunchales. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la investigación referida, solicitó que los imputados, cuyas iniciales son BNM y LGM, transiten el proceso judicial privados de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial para ambos.

A los dos imputados se les endilgó haber robado electrodomésticos, ropa y dinero efectivo de una vivienda. Además, al mas joven de los investigados, también se le atribuyó el robo de una moto.



MOTOCICLETA

El robo de la moto fue cometido entre las 4:00 y las 7:45 del pasado domingo. “El imputado de 18 años ingresó al garaje abierto de una vivienda ubicada en calle Pasteur al 900, donde estaba estacionada una motocicleta marca Honda modelo Biz con la traba de volante colocada”, precisó el fiscal.

Castellano señaló que “el imputado forzó la traba, se apropió del vehículo de manera ilegítima y se lo llevó del lugar”.

En relación al ilícito por el que se investiga a los dos imputados, fue cometido el mismo domingo entre las 5:50 y las 6:35.

“Saltaron un tapial de más de dos metros de altura e ingresaron al patio de otra vivienda ubicada en la misma cuadra de Pasteur al 900”, informó el fiscal. “Violentaron la reja de una ventana, ingresaron a la casa y sustrajeron un televisor de 43 pulgadas, una tablet, una play station con cuatro joystick, un cuchillo, una notebook, prendas de vestir, un par de zapatillas, una campera inflable y 20.000 pesos en efectivo”.



RIESGOS

PROCESALES

Castellano valoró que “el juez consideró que los hechos atribuidos están debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía. Además, el magistrado señaló que la Defensa de los imputados no cuestionó ni la autoría ni la calificación legal que atribuimos”.

“El juez también sostuvo que la calificación legal aplicable, la reiteración delictiva y el perjuicio causado a las víctimas determina que la eventual pena a imponer sea de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal concluyó que “el magistrado también argumentó que la pena en expectativa, el incumplimiento de medidas alternativas que habían sido dispuestas en una investigación penal anterior, la falta de arraigo suficiente de ambos imputados y el perjuicio ocasionado a las víctimas impacta de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga y entorpecimiento probatorio”.



CALIFICACIÓN PENAL

Al imputado cuyas iniciales son BNM se lo investiga como autor del delito de robo simple y coautor de robo calificado (por haberse cometido con escalamiento). Por su parte, al otro imputado –de iniciales LGM– se lo investiga como coautor de robo calificado (por haberse cometido con escalamiento), informó la oficina de Prensa de la Fiscalía Regional Nº 5.