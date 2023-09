Por tercera vez, se aprobó un proyecto que exige acciones para la nocturnidad

Acercándose los días cálidos propicios para que la juventud salga a recrearse y divertirse, y no habiendo recibido respuestas concretas de parte del Ejecutivo desde que se presentó una minuta de comunicación sobre la actividad nocturna en la ciudad en septiembre del año pasado, ayer se aprobó -por segunda vez- un proyecto que reclama soluciones a ese pedido original.

En tanto, acompañados por las profesoras Yael Weppler y Valeria Ramos, estudiantes del 4to año de las modalidades Ciencias Sociales y Humanidades del colegio Misericordia y escuela Normal, presenciaron la sesión para conocer cómo es la dinámica del cuerpo legislativo en el marco del programa “Concejo Joven 2023”, por lo que próximamente deberán simular la presentación y defensa de proyectos en el mismo recinto con los concejales como "padrinos".

Como miembro informante, el concejal Ceferino Mondino, que en septiembre del año pasado presentó el proyecto original en conjunto con la concejal Brenda Vimo, y en noviembre reclamó por primera vez la falta de respuesta del mismo, en esta oportunidad puso nuevamente en la mesa de debate con el respaldo de todo el bloque de Juntos por el Cambio. “A esta minuta la volvemos a traer al recinto por tercera vez. Creo que tenemos que asumir que Rafaela es una ciudad joven, hay más de 15.000 estudiantes que día a día circulan, y de hecho vemos que el Departamento Ejecutivo no ha tenido la deferencia de tomar este tema en la agenda pública. Cuando el calor empieza a llegar, estas actividades se acentúan y vemos las dificultades con los vecinos sobre todo de lugares que son propicios para que los jóvenes se instalen para pasar tiempo libre. A largo plazo será un desafío empezar a evaluar lugares que sean óptimos para el desarrollo de este tipo de actividades, pero en el corto plazo, es importante empezar a analizar detalladamente nuestras ordenanzas y cuáles son las cosas que desde el Concejo podríamos cambiar para facilitar la implementación de actividades nuevas y atractivas a fin de retener a los jóvenes en la ciudad. Paralelamente, las estadísticas de accidentes fatales en las rutas son contundentes y ese es un dato duro que tenemos que tomarlo, por eso se deben adoptar acciones concretas”, expresó. También recalcó la importancia de evaluar las ordenanzas vigentes y compararlas con las de otras ciudades tomándolas como modelo, y propuso invitar a los emprendedores para que sean escuchados y expresen de qué manera se puede ayudar y cambiar la realidad a favor de ellos también.

Por su parte, la concejal Alejandra Sagardoy hizo hincapié en el rol activo que tiene que asumir el Concejo en esta temática. “Nosotros como funcionarios debemos preocuparnos y ocuparnos. Es un tema que le preocupa a los jóvenes. La mayoría quería trabajar en estos temas -refiriéndose a su participación en Concejo Joven- y uno pudo intercambiar dudas e inquietudes sobre por qué no tienen un lugar a donde bailar y divertirse. No debemos esperar que el Ejecutivo tome la iniciativa", sostuvo la edil radical. "Apunto a un Concejo que sea participativo, escuchando cuales son los puntos que cada uno ve desde su lugar. Creo que entre todos vamos a lograr ese punto de equilibrio para lograr las normativas que necesitamos y contar con lugares de esparcimiento y también gastronómicos. Hay que buscar otras alternativas para disfrutar la noche. Sugerí a Ceferino que el mismo lunes empecemos a trabajar en esta agenda. No va a ser fácil porque va haber diferentes miradas, pero empecemos. Los jóvenes que están acá esperan una respuesta y nosotros se la debemos”, propuso.

El concejal y futuro intendente Leonardo Viotti recalcó dos aristas de este tema. Por un lado, el conflicto que se genera con aquellos que consideran que la actividad nocturna de los jóvenes es una molestia, y por otro el ordenamiento del espacio público. Con respecto a lo primero, dijo que “habrá que charlar con los vecinos también y encontrar los lugares adecuados en el corto plazo haciéndoles recordar que también fueron jóvenes en algún momento y que tenemos, entre todos, que buscar una solución de manera ordenada, porque necesitamos cuanto antes que nuestros jóvenes dejen de salir a buscar opciones afuera de la ciudad con todo lo que eso implica”.

En cuanto a los espacios verdes, dijo que tendrán que ordenarse para que la sociedad pueda usarlos en base a las condiciones que cada lugar tiene. “A eso hay que armarlo bien, hay que planificarlo, y tenemos que comunicarlo a la sociedad para que cada espacio se use de manera correcta y así evitar conflictos”, dijo animando a trabajar de manera conjunta desde la próxima gestión de la intendencia y también desde el Concejo, “que tiene que ser el lugar en donde las distintas voces de la ciudad se hagan escuchar para delimitar un programa a corto, mediano y largo plazo”.

La concejal Brenda Vimo, partícipe del proyecto presentado el año pasado, dijo: “Creo que este tema nos atraviesa a todos y es un gran desafío de todo el arco político. Es un tema social, es entender que una ciudad que fue históricamente de una manera, se está transformando en una ciudad universitaria, y que está atrayendo a muchos jóvenes de la zona, por lo que es casi ilógico que estos chicos tengan que ir un sábado a bailar a San Cristóbal o Esperanza. Y los únicos que lo podemos resolver somos nosotros, los que estamos de este lado de la sociedad. Vamos a necesitar grandes resoluciones a largo plazo, pero ellos están acá, y las necesitamos hoy (refiriéndose a los jóvenes presentes). Otra vez pasó una primavera en donde los chicos necesitan un espacio, son dueños de esta ciudad como lo es el vecino que también tiene derecho a estar tranquilo, de estar en su vereda sin suciedad porque se hacen picnics. Por eso esto es una política de Estado social que tiene que salir de este lugar. En el mientras tanto nosotros tenemos que hacer algo para que estos jóvenes tengan un espacio y no necesiten ir a otra ciudad. Vuelve de nuevo el verano en donde no hay más colegio, no hay más entrenamientos deportivos, los jóvenes empiezan a tener todo el día sin saber que hacer, y necesitan encontrarse con sus pares, proyectarse; es la esencia de la adolescencia y el Estado no puede mirar para otro lado. Creo que el tiempo del diagnóstico terminó y tenemos que empezar a ejecutar”.

De su mismo bloque, habló también el concejal Juan Senn, quien propuso llevar el tema a la Mesa de Transición y también hizo referencia al proyecto en un sector del norte de la ciudad destinado al establecimiento de boliches y bares que el actual intendente Luis Castellano propuso antes de las elecciones. “Nosotros, en campaña, proponíamos la posibilidad de que, en el sector norte de la ciudad, en un predio que lo está adquiriendo Atlético de Rafaela del cual después tiene que ceder una parte, se establezca una zona para varios boliches, ya que lo que se reclama es un sector exclusivo para la nocturnidad. Entonces podríamos retomar ese proyecto, y ver si la próxima conducción del Ejecutivo local lo ve factible o no. Y con respecto al rol del Estado dijo: “¿Queremos un Estado que se lo conozca solo porque hace obra pública? O queremos un Estado socio del empresario que va a invertir. Ese es el Estado que queremos nosotros, el Estado socio que acompaña, apoya y genera condiciones para que el privado pueda invertir y la ciudadanía pueda disfrutar. Es un tema complejo, la realidad es que no hay una solución mágica pero sí tenemos que buscar soluciones innovadoras. Ya lo sabe Castellano que cuenta con este Concejo para la modificación o no de la ordenanza que regula la nocturnidad en la ciudad, pero también le adelanto al intendente electo que va a seguir contando con nosotros para para poder garantizar las normas y dar otra impronta a la ciudad. Si tenemos un lugar exclusivo, podemos tener la matiné ahí y los padres pueden estar en el sector de bares esperando a que los chicos terminen de divertirse y después volver cada uno a sus domicilios. La mirada es amplia, es global, y requiere del acompañamiento de todo el arco político”.

La concejal Valeria Soltermam del Frente de Todos dijo: “Tenemos que entender también a la nocturnidad también como la posibilidad de generar fuentes de trabajo para más rafaelinos. Será una materia pendiente del intendente electo y de este cuerpo debatir esta temática que necesita de nuevas resoluciones”.

Para conocer la mirada estudiantil, al culminar la sesión, diario LA OPINION habló con Julieta Bargas, una de las alumnas del colegio Misericordia, quien opinó: “Es algo que hace tiempo se venía pidiendo y es bueno porque la verdad es un peligro para nosotros viajar a otra ciudad para ir a un boliche porque no sabemos lo que nos puede pasar. Que haya un espacio para movernos acá esta bueno, es más seguro, nos da más tranquilidad tanto a nosotros como a nuestras familias”.

Desde el Concejo y en forma unánime, se respiró esta vez un aire de verdadero compromiso y decisión de comenzar a actuar en el corto plazo a favor de la juventud, no dejando de pensar soluciones estructurales para un futuro más lejano, pero que llevarán sin duda más tiempo para su implementación.