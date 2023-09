"¿Qué tal, tanto tiempo?, la chicana de Cristina

La vicepresidenta Cristina Kirchner saludó con ironía a los miembros del bloque de senadores de Juntos por el Cambio que se incorporaron a la sesión, luego de que el oficialismo reuniera el quórum para ponerla en marcha.

Una vez que la bancada del Frente de Todos logró reunir el números de senadores para iniciar la sesión, ingresaron los integrantes del bloque opositor, a quienes Cristina Kirchner, quien presidía el debate, los recibió con la frase: "Buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Que tal? Tanto tiempo".

La ex mandataria aludió así a los cinco meses que llevaba la cámara alta sin realizar sesiones, situación, no obstante, de la cual los miembros de JxC responsabilizaron al oficialismo.

El senador de este último espacio, Julio César Martínez, sobre la parálisis en la Cámara alta, sostuvo que se produjo a partir de que el oficialismo "perdió la mayoría" en el cuerpo.

La tensión entre oficialismo y oposición atravesó gran parte de la sesión, como cuando tomó la palabra el senador de JxC Alfredo Cornejo, quien dio un encendido discurso durante el debate de los pliegos de jueces entre, ellos el de Ana María Figueroa.

"Me gustaría que Cristina estuviera para decírselo en la cara, debería poner la cara y estar aquí, ella ha forzado esta situación vergonzosa de someter a este cuerpo a una cosa abstracta, a una pelea inútil, Cristina tenés que estar aquí", bramó el gobernador electo de Mendoza, ya que la ex presidenta estuvo para el inicio de la sesión e inmediatamente se retiró.

Los senadores del Frente de Todos comenzaron a gritar para salirle al cruce, ante lo cual Carolina Losada, quien estaba presidiendo la sesión en ese momento, intercedió: "Silencio por favor. No estamos en una cancha de fútbol, es el Senado de la Nación". (NA)