Tigre y Vélez abren la fecha de los clásicos

Tigre recibirá este viernes a Vélez Sarsfield en un cruce entre dos equipos que necesitan sumar y dará inicio a la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El partido, válido por la denominada fecha de los clásicos del fútbol argentino, se jugará este viernes desde las 20 en el estadio de Tigre, en Victoria, será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por TNT Sports.

El "Matador" se encuentra en la penúltima posición de la Zona B con cinco unidades, a dos del último Lanús (3) y viene de empatar sin goles frente a San Lorenzo en condición de local.

Además, en la tabla anual se ubica en el 19no. lugar con 39 puntos, a solo tres de Vélez y Gimnasia y Esgrima, los dos equipos que en caso de terminar hoy el torneo tendrían que jugar un desempate para determinar el segundo descenso después de Arsenal de Sarandí.

Vélez, por su parte, se encuentra en el noveno lugar de la Zona A con nueve puntos, al igual que Instituto y Atlético Tucumán, y viene de caer goleado por 3 a 0 ante Huracán.

El conjunto de Liniers, además está en zona de descenso con el "Lobo" platense, ambos con 36 puntos de la tabla anual.

El historial entre Tigre y Vélez Sarsfield registra un total de 79 enfrentamientos con 41 triunfos para los de Liniers, 22 para el "Matador" y 16 empates.



EL RESTO DE LA FECHA



Sábado: 11hs Arsenal vs Defensa y Justicia, 16hs San Lorenzo vs Huracán, 16.30hs Rosario Central vs Newell's, 19hs Racing vs Independiente, 21.30hs Banfield vs Lanús. Domingo: 14hs Boca vs River, 16.30hs Colón vs Unión, 17hs Estudiantes vs Gimnasia, 18.45hs Talleres vs Belgrano. Lunes: 18.30hs Barracas Central vs Sarmiento de Junín, 18.30hs Godoy Cruz vs Instituto, 21hs Platense vs Argentinos, 21hs Atlético Tucumán vs Central Córdoba.