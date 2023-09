Boca dominó pero no pasó del empate con Palmeiras

Boca igualó anoche sin goles con Palmeiras de Brasil en el estadio La Bombonera, en un partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que no pudo sacar una ventaja como local en la serie pese a que dominó gran parte del encuentro y tuvo las mejores situaciones de gol.

La primera clara en la etapa inicial la tuvo el elenco visitante a los 3 minutos tras una gran jugada colectiva que Artur no pudo capitalizar al rematar desviado hacia el arco defendido por Sergio "Chiquito" Romero, mientras que Edinson Cavani, con un potente cabezazo, estuvo cerca de abrir el marcador para Boca a los 15 en una pelota parada.

Más tarde, una asistencia del delantero uruguayo dejó mano a mano a Cristian Medina, pero el mediocampista no pudo vencer la resistencia del arquero Weverton después de una mala salida de Palmeiras desde el fondo.

Sin embargo, Boca terminó los primeros 45 minutos mejor que su rival de la mano de un buen rendimiento de Valentín Barco y Ezequiel Fernández en la mitad de la cancha, además de las apariciones de Cavani, que tuvo otra chance sumamente clara a los 47, en el ataque.

Ya en el complemento, a los 13 minutos, Boca convirtió luego de una seguidilla de errores defensivos de Palmeiras, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán anuló el tanto de Miguel Merentiel por una falta previa de Frank Fabra.

A los 23, Weverton falló ante un disparo de Barco y la pelota quedó a centímetros de la línea del arco, pero Cavani no llegó a empujarla y el "Xeneize" nuevamente dilapidó una chance clara en un segundo tiempo que se tornó más parejo, aunque prevaleció la superioridad del elenco de Jorge Almirón.

A los 26 ingresó Darío Benedetto y no pudo aprovechar la primera situación que tuvo de cabeza, mientras Palmeiras intentaba lastimar de contraataque y con algunos disparos inofensivos de media distancia.

Boca siguió buscando hasta el final, por momentos con más ganas que juego, pero no pudo romper el cero y se tuvo que conformar con el empate.

La vuelta será el próximo jueves a las 21.30 en Brasil y definirá qué equipo avanzará a la final de la Copa Libertadores, donde esperará el vencedor de Fluminense e Inter de Porto Alegre -igualaron 2 a 2 en la ida-.



Las formaciones y síntesis:



Estadio: La Bombonera. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). VAR: Juan Lara (Chile).



Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Mayke; Raphae Veiga, Artur y Rony.



Cambios en el segundo tiempo: 25m. Nicolás Valentini por Marcos Rojo (B) y Lucas Janson por Valentín Barco (B); 31m. Darío Benedetto por Miguel Merentiel (B), Jorman Campuzano por Guillermo Fernández (B); Luis Guilherme por Gabriel Menino (P) y Richard Rios por Artur (P); 41m. Fabinho por Zé Rafael (P) y Exequiel Zeballos por Ezequiel Fernández (B).