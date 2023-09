Ben Hur le ganó el clásico a Atlético

Anoche, en continuidad de la fecha 14 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Ben Hur se impuso 2-1 ante Atlético de Rafaela en el clásico que se disputó en la cancha principal del Predio Tito Bartomioli.



Con dos goles de Diego López en el complemento, a los 20 de penal y a los 22, el Lobo sacó diferencias en el marcador. La ‘Crema’ descontó por intermedio de Ignacio Schaab, a los 35, cuando ya jugaba con uno menos por la expulsión de Tomás Androetto.

Con este triunfo la BH le sigue dando pelea a Sportivo Norte en un certamen que aún le quedan tres capítulos por disputar.

En reserva también ganó Ben Hur, y lo hizo por 1 a 0.



En otro de los encuentros de anoche, Argentino Quilmes superó 2-1 a Atlético María Juana con goles de Juan Weissen (11m PT) y Giovanni Borgonovo (43m ST). El empate parcial lo marcó Marcos Pedrozo (13m PT). El Cervecero terminó con nueve por las expulsiones de Leandro Merlino (43m PT) y Rodrigo Ghione (16m ST). En Reserva también ganó Quilmes, por 2 a 0.



SIGUE HOY: 21.00hs Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente (Rodrigo Pérez), 21.30hs Argentino de Vila vs Peñarol (Guillermo Tartaglia), Deportivo Libertad vs Deportivo Aldao (Leandro Aragno); 22.00hs Florida de Clucellas vs Deportivo Josefina (Ángelo Trucco).



Domingo 01/10: 11.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Ramona.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 36, puntos; Ben Hur 31; Libertad 28; Ferro 27; 9 de Julio 25; Peñarol 25; Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Deportivo Aldao 18; Brown San Vicente 17; Florida de Clucellas 17; Deportivo Ramona 13; Unión de Sunchales 12; Argentino de Humberto 12; Deportivo Tacural 10; Atlético María Juana 7; Argentino de Vila 7; Deportivo Josefina 7.