Municipales tendrán un incremento salarial acumulado, a fin de septiembre, de un 80%

Luego de un cuarto intermedio, este jueves volvió a reunirse la Mesa Territorial, compuesta por intendentes y presidentes Comunales de las administraciones adheridas a SEOM, junto a la Comisión Directiva de la organización conducida por Darío Cocco, que representa a 48 localidades de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal a nivel provincial.

Durante el encuentro, las partes acordaron equiparar los haberes del mes de septiembre al proceso inflacionario reflejado por el IPEC, coincidiendo en la necesidad de salvaguardar el deteriorado poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Así se resolvió fijar un aumento adicional al ya previsto para este mes, de manera que el incremento salarial total acumulado en lo que va del año alcance el 80% con los haberes de septiembre. De esta manera, y tras un gran esfuerzo de todos, se pudo llegar a un acuerdo inédito.

¿Cómo se llega a esta cifra? En septiembre había un 6% ya acordado, pero en el caso de Rafaela estaba un 3% arriba de otras localidades desde agosto (es decir que con el 6% de septiembre se llegaba al 72% acumulado), con lo cuál se debe pagar un 8% adicional (14% en total) para llegar al 80%. En tanto, el resto de las localidades que no tenían ese 3%, en septiembre llegaban al 69%, con lo cuál ahora tienen que pagar un 11% por sobre el 6% ya previsto (17%total) para llegar al 80%. En este sentido, hay comunas que están complicadas para poder cumplir en lo inmediato con esta nueva propuesta, con lo cuál se les solicitó que lo puedan hacer en el transcurso del mes.

El acta suscripta deja establecida una nueva reunión de la mesa territorial para el mes de octubre, a fin de continuar evaluando la evolución de salarios e inflación. Este acuerdo, como los tantos logrados en el ámbito de la Mesa Territorial, es resultado de un trabajo conjunto, responsable y comprometido por llevar respuestas a los trabajadores municipales y comunales, sin ignorar las dificultades financieras que atraviesan las administraciones locales en un panorama de incertidumbre para todos los actores sociales.

En representación de la Municipalidad de Rafaela participaron de la reunión las secretarias de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero y de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, y además asistió el titular de la Asociación del Personal Jerarquizado (APL) del Municipio, Diego Álvarez. Asimismo, participaron numerosos presidentes comunales, entre ellos Alejandro Ambort (Susana), Héctor Perotti (Bella Italia), Sebastián Rancaño (Santa Clara de Saguier), Ana Cere (Bauer y Sigel), María Florencia Celis (Egusquiza), María del Carmen Heck (Colonia Cello), Julio Forni (Villa San José), Mauro Previotto (San Antonio), Diego Audino (Castellanos), Adrián Oggero (Colonia Bigand), Hugo Michelin (Colonia Aldao), Marco Salusso (Pueblo Marini), José Barbero (Ramona), Mauro Gelabert (Humberto Primo), Walter Larra (Coronel Fraga) y Jorge Ovena (Colonia Fidela), entre otros.

Por momentos, el clima de la reunión se tornó tenso al punto que incluso sobrevoló la posibilidad de llevar a cabo un paro en caso de que la negociación no avance.

Cabe señalar que previo a la reunión de la Mesa Territorial, los municipios y comunas del departamento Castellanos alertaron sobre el deterioro de sus finanzas en una reunión celebrada el martes en la localidad de San Antonio, donde los representantes vienen trabajando conjuntamente para hacerle frente a un preocupante contexto económico, y la necesidad de redoblar esfuerzos para acompañar su funcionamiento. "Desde hace más de dos años, cuando comenzó a funcionar la Mesa Territorial del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales conjuntamente con representantes de las Comunas y Municipios, no se han registrado medidas de fuerza ni paro de actividades en el amplio territorio del departamento Castellanos, al menos en todos aquellos que integran esta mesa", señaló un documento conjunto. "Esto producto del buen funcionamiento de la misma y también del gran esfuerzo que todos los estados locales vienen realizando durante todo este tiempo para poder acompañar las demandas y sostener los ingresos de sus empleados en una carrera que parece no tener ni fin ni arreglo ante la inflación", resaltaron los estados locales.

Cabe destacar que el nivel general del índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,4% en agosto de 2023, y acumuló una variación de 80,2%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 124,4%.



“FORTALECER ESTE CAMINO”

Mientras tanto, el Secretario General de SEOM, Darío Cocco, se refirió a este espacio como “un nuevo camino en el que las localidades somos partícipes de las decisiones del territorio que representamos. Es un camino de madurez, entendiendo que las situaciones pueden resolverse desde el diálogo y la voluntad, y en eso tenemos que fortalecernos".