Se juega la última fecha

Este viernes se disputará de manera completa la 14ª y última fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Recordemos que el torneo ya tiene el "1" de cara a los play offs, que es Libertad de Sunchales.

Los partidos a disputarse son: desde las 21.30, 9 de Julio vs. Argentino Quilmes (Fernando Capolungo y Ariel Aicardi); Ben Hur vs. Atlético (Guillermo Theler y Miguel Farías); Libertad vs. Independiente (Gonzalo Ponce y Brian Padilla) y Unión vs. Peñarol (Maximiliano Benvenuto y Norberto Perg).

Las posiciones: Libertad 24 puntos, Atlético 23, Unión e Independiente 20; Quilmes 19; Ben Hur y 9 de Julio 16, Peñarol 15.

Cabe acotar que el 3 de octubre en el Elías David, Argentino Quilmes recibirá a Ben Hur en un partido pendiente por la jornada 13.



BEN HUR EN EL FEDERATIVO U14

Este fin de semana, en Santo Tomé, Ben Hur disputará la tercera fase buscando clasificar entres los ocho mejores del certamen provincial Federativo U14.

En el marco de la Zona D, el sábado a las 19:30 enfrentará a Unión de Santo Tomé y el domingo a las 9 hs el rival será Banco de Santa Fe.