Exitoso "Dominguito" se realizó en Atlético

El pasado domingo, finalmente en el Estadio Arq. Lucio Casarín, se desarrolló una nueva edición del “Dominguito”, el torneo oficial de la Federación Rafaelina de Ajedrez que clasifica para los torneos nacionales y que define a los clubes y jugadores campeones de cada categoría en la actual temporada.

Con un gran número de deportistas, se disputaron partidas en las siguientes categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libre. Se jugó bajo el sistema Suizo con un tiempo de reflexión de 15 minutos por jugador + 5 segundos de incremento por jugada. El certamen se desarrolló bajo la dirección de Rubén Velázquez, y diferentes árbitros: Cecilia Cassina, Jesica Ponce, Edgardo Pascua y Pablo Ferreyra.

Los alumnos de la Escuela de Atlético tuvieron una destacada actuación. En Sub 8, Gael Macedo finalizó en el primer lugar, seguido por Gaspar Rubino. Luna Villarreal, la Mejor Dama, fue cuarta y León De Santi finalizó quinto.

En Sub 10, Paula Gómez Fontanet culminó segunda y Santiago Vaudagna tercero, mientras que además compitieron Vito Cavagliato e Isabella Beldoménico.

En la categoría Sub 14 tuvo su participación Tomás Ironicci, mientras que en Mayores el tercer puesto fue para Fernando Velásquez. También compitieron Sebastián Lukestik, Facundo Gaggi, Federico Armando y Ezequiel Barberis.