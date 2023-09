Japón le ganó a Samoa y mantiene chances

Para darle continuidad a la actividad de la cuarta fecha del Mundial de Rugby, Japón derrotó 28-22 a Samoa en el Stadium de Toulouse en un encuentro correspondiente al Grupo D, el cual integran Los Pumas. El combinado dirigido por Michael Cheika estuvo atento al duelo y el resultado definió que los Cherry Blossoms saldrán en la última fecha con posibilidades concretas de pasar a cuartos de final.

Con tries de Pieter Labuschagne y Michael Leitch, sumado a dos conversiones y un penal del apertura Rikiya Matsuda, los nipones ganaban con cierta comodidad. Pero Samoa se acercó en el final con un try de Seilala Lam.

El combinado asiático derrotó 42-12 a Los Cóndores en su debut con punto bonus y luego perdió con Inglaterra por 34-12. Actualmente con nueve puntos, llega al duelo con Argentina con la chance de definir mano a mano el acceso a la siguiente fase.

Posiciones Grupo D: Inglaterra 14 puntos; Japón 9; Samoa 6; Argentina 4; Chile 0.



PARTIDO DEL VIERNES

Hoy jugarán Nueva Zelanda e Italia, a partir de las 16, en Lyon por el Grupo A. All Blacks vienen de aplastar por 71-3 a Namibia en su última presentación, encontrándose así en la tercera plaza del Grupo A con 5 puntos. Por su parte, Italia ostenta la segunda plaza de la zona con 10 unidades.