Preolímpico de voley

El seleccionado argentino masculino de vóleibol, medalla de bronce en los últimos Juegos de Tokio 2020, comenzará este viernes a jugar el Preolímpico de China que reparte dos plazas entre ocho equipos para París 2024. Argentina debutará frente a México, a las 23 (hora de nuestro país), en el torneo que se desarrollará en la ciudad china de Xi'an. El encuentro será transmitido por ESPN y Star+.

El sábado, a las 23, el rival será Canadá; el lunes 2 de octubre a las 23, la selección jugará frente a Bulgaria; luego el miércoles 4 (a las 2 am) enfrentará a Bélgica. El viernes 6 de octubre, el equipo dirigido por Marcelo Méndez -campeón sudamericano y sexto en el ranking mundial- se medirá con el máximo favorito, Polonia (N°1 del mundo), a las 5 am.

El sábado 7, a las 8.30, los argentinos jugarán ante el local China y el domingo 8, a las 2 am, cerrarán su participación en el Preolímpico contra otro de los candidatos, Países Bajos (10°).

Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Luciano Vicentín, Facundo Conte, Luciano Palonsky, Manuel Armoa Morel, Jan Martínez Franchi y Santiago Danani son los integrantes del plantel.

El cuerpo técnico viajó con el entrenador Marcelo Méndez, los asistentes Martín López y Pablo Rico, el preparador físico Federico Barone, el médico Fernando Locaso, el kinesiólogo Carlos Trolla y el estadístico Juan Manuel Méndez.