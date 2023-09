Cheika confirmó a Rubiolo de titular y Vivas estará en el banco

Los Pumas enfrentarán a Chile este sábado, a las 10, en Nantes por la cuarta fecha del Mundial de Rugby de Francia 2023 y de cara a esta nueva presentación el entrenador Michael Cheika entregó el equipo titular que tiene como novedades salientes, para nuestra ciudad, el ingreso como titular de Pedro Rubiolo en la segunda línea, mientras que Mayco Vivas estará nuevamente entre los suplentes.

Por otra parte, se producirán los ingresos de los experimentados Agustín Creevy, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, además del debut de Rodrigo Isgró y Martín Bogado. En total, son 11 las modificaciones realizadas para enfrentar a Los Cóndores con respecto a lo que fue el último triunfo ante Samoa.

Un dato importante es que en este encuentro ante Chile el tucumano Nicolás Sánchez llegará a los 100 caps con la camiseta de Los Pumas: hasta el momento registra 866 puntos vistiendo la camiseta del equipo nacional (13 tries, 123 conversiones, 173 penales y 12 drops).

Agustín Creevy también romperá un récord: igualará a Mario Ledesma y se convertirá en el jugador argentino con más partidos jugados en un Mundial (18). Vale recordar que el hooker formado en San Luis también es el jugador de Los Pumas con más caps en la historia (102).

Isgró, un jugador que viene de jugar con Los Pumas 7 y de haber ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se dará el gusto de debutar en un Mundial y ser uno de los pocos rugbiers argentinos que vistió la camiseta en una cita olímpica y en una Copa del Mundo. A su vez, el centro Jerónimo de la Fuente asume la capitanía en lugar de Julián Montoya, quien en esta ocasión no fue convocado para darle descanso de cara al duelo que se vendrá dentro de dos semanas ante Japón en el cierre de la fase de grupos

La formación de Los Pumas: 1- Joel Sclavi, 2- Agustín Creevy, 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Juan Imhoff, 12- Jerónimo de la Fuente (cap), 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgro, 15- Martín Bogado.

Suplentes:16- Ignacio Ruiz, 17- Mayco Vivas, 18- Francisco Gómez Kodela, 19- Matías Alemanno, 20- Joaquín Oviedo, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Santiago Carreras, 23- Juan Cruz Mallía..Entrenador: Michael Cheika.



EXPLICACIONES DEL ENTRENADOR

Michael Cheika aseguró que si bien no estaba previsto realizar once modificaciones en la formación para el duelo del sábado ante Chile, en el marco del Mundial de Francia, se presentará "un buen equipo, listo para jugar un partido muy importante".

"Con las elecciones que hice pensé en meter un mix, porque todo el grupo muestra una gran competencia en los entrenamientos. Esta (rotación) estaba en nuestra planificación", aseguro el head coach que tiene contrato con Los Pumas hasta que finalice esta Copa de Mundo.

En consonancia con la declaración anterior, Cheika también destacó: "No estaba previsto hacer esto en este partido, pero hubo lesiones a considerar. Para mí este es un buen equipo, listo para jugar en un partido muy importante para nosotros en un Mundial".